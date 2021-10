Miguel Oliveira, pugilista

CB Correio Braziliense



Miguel de Oliveira, campeão mundial dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe em 1975, morreu, ontem, em São Paulo. O ex-boxeador, estava com 74 anos, e sofria de câncer no pâncreas, doença diagnosticada há três meses e que o levou à internação e tratamento.

Sempre com a voz baixa, simpático e muito acessível, Miguel foi uma das pessoas mais especiais do boxe nacional. Como pugilista, se destacava pela força nos punhos e na inteligência para encontrar a melhor tática para enfrentar seus adversários. Era calculista, estudioso e frio.

Parou de lutar ainda jovem, aos 28 anos, por não ter mais 'motivação' para encarar os treinos diários com a dedicação que um esporte tão duro como o boxe exige dos praticantes. Retomou a carreira, mas sem o mesmo entusiasmo. Miguel revelou que começou a lutar boxe por ver as lutas de Eder Jofre no cinema. "Ele foi e sempre será o maior de todos", dizia, referindo-se ao ídolo, que hoje terá o nome colocado no Hall da Fama , nos EUA.