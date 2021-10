Rapidinhas

CB Correio Braziliense

Mudanças no Flu

De olho numa vaga na Libertadores da América em 2022, o Fluminense pode se recuperar da má fase no Campeonato Brasileiro hoje. O Tricolor via enfrentar o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 16h. Dois nomes surgem como candidatos a uma vaga no time neste domingo, do colombiano Jhon Árias e o do lateral-esquerdo Marlon.



Grêmio na luta

O Grêmio está pronto para mais um embate decisivo na briga para escapar do rebaixamento. O time enfrenta o Juventude hoje, às 18h15, na Arena. O jogo marca a estreia do técnico Vagner Mancini à frente do time. O treinador comandou um exercício tático e trabalhou jogadas ofensivas e defensivas de bola parada, esboçando o time.



ceará x bragantino

Ceará e Bragantino se enfrentam hoje, às 18h15, no Castelão. No último duelo entre as equipes, no primeiro turno do nacional, a partida terminou com um empate sem gols. No retrospecto geral de jogos entre as equipes, a vantagem é do Vozão. Os times se enfrentaram 19 vezes. Foram sete vitórias dos ceareanses, seis empates e seis derrotas.



Duelo do desespero

Ameaçados pelo reaixamento, Santos e Sport se enfrentam hoje, às 20h30, na Arena Pernambuco. O técnico Fábio Carille deve fazer alterações na equipe. O Peixe conta com o retorno de Carlos Sánchez, mas não tem Léo Baptistão em razão de uma lesão na panturrilha e o suspenso João Paulo. No Sport, o técnico Gustavo Florentín não tem baixas.



Brasília e Paranoá

Dez vezes campeão do Distrito Federal, o Brasília deu um passo importante, ontem, para voltar a figurar na elite em 2022. No Estádio Abadião, em Ceilândia, o time venceu o Grêmio Brazlândia, por 3 x 1, e largou na frente nas semifinais da divisão de acesso do torneio local. No outro jogo da competição, o Paranoá venceu o Ceilandense por 2 x 1.