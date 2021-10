CB Correio Braziliense

(crédito: Intagram oficial do Liverpool)

Destaque na vitória do Livepool por 5 x 0 sobre o Watford, ontem, pelo Campeonato Inglês, o atacante brasileiro Roberto Firmino marcou três gols e foi o grande artilheiro do dia no Vicarage Road. O brasileiro foi titular na equipe de Jürgen Klopp e mostrou que o treinador terá dor de cabeça para montar o ataque. Além do camisa 9, Sadio Mané e Mohamed Salah também tiveram grande atuação e deixaram suas marcas. Firmino afirmou que atuar com estes dois jogadores deixa tudo mais fácil. O Liverpool, agora, voltará as atenções para a Champions League, onde enfrentará o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, na Espanha.