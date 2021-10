Vasco segue sonhando com a elite

CB Correio Braziliense

Na briga pelo acesso, o Vasco acredita e dá motivos para a torcida também sonhar com o retorno à elite. Ontem, embalado pelos torcedores, o Gigante da Colina derrubou o líder da Série B. Em São Januário, o Vasco fez 2 x 1 sobre o Coritiba, pela 30ª rodada.

Assim, o Cruzmaltino se recupera da derrota para o Sampaio Corrêa, na última rodada, e se mantém na corrida pelo acesso. O clube carioca subiu para a sexta colocação, com 46 pontos. No momento, a diferença para o G-4 é de quatro pontos. O Avaí, que tem 50 pontos, ainda joga neste sábado. No pior dos cenários, em caso de vitória catarinense sobre o Confiança, fora de casa, o Gigante da Colina ficará a cinco pontos do Goiás, que tem 51.

Após sair na frente e controlar o jogo no primeiro tempo, o Vasco levou um gol-relâmpago na etapa final. Entretanto, conseguiu uma resposta praticamente imediata e fez 2 a 1. Depois, segurou os esforços do Coxa e garantiu uma importante vitória.

Na próxima rodada, no domingo, dia 24, o Vasco visita o Náutico, nos Aflitos. Já o Coritiba volta a campo nesta terça-feira e recebe o Sampaio Corrêa, no Couto Pereira.

Gols

Aos 18 minutos, Gabriel Pec chutou após bela trama pela direita e o goleiro do Coritiba bateu roupa. O artilheiro do Gigante da Colina não perdoou. Cano pegou o rebote e fez 1 x 0.

A segunda finalização do Coritiba encontrou a rede, em um gol-relâmpago no começo da etapa final. Após lançamento pela direita, Ricardo Graça falhou e não conseguiu cortar como queria. A bola se ofereceu para Léo Gamalho. Ele chutou no canto e empatou, aos 16 segundos.

O Vasco deu a resposta com dois minutos. Riquelme chutou cruzado e Nenê marcou. A arbitragem marcou impedimento. O VAR demorou quase cinco minutos na checagem do lance, diante de um lance tão ajustado, e validou o gol.