Fim de um jejum amargo

CB Correio Braziliense

Depois de sete partidas seguidas sem vencer, o Palmeiras derrotou o Internacional por 1 x 0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde de ontem. O único gol do confronto foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti. O Verdão jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, já que Edenilson foi expulso quando na marcação da penalidade, ofendeu o árbitro.

O Palmeiras foi superior na primeira etapa. Apesar dos mandantes não terem dominado amplamente as ações, teve a melhor chance dos 45 minutos iniciais, com Marcos Rocha acertando a trave.

Logo no início do segundo tempo, um lance definiu o jogo. Cuesta cometeu pênalti ao cortar cruzamento com o braço, e, na sequência, Edenilson foi expulso ao ofender o árbitro. Veiga foi preciso na cobrança e colocou o Verdão na frente.

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 43 pontos, assumindo temporariamente a quarta colocação. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta o Ceará, às 19h, no Castelão, em jogo atrasado da 19ª rodada. Enquanto isso, o Internacional estacionou nos 39 pontos, na sétima posição. O próximo compromisso da equipe é contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira, às 20h, no Beira-Rio.

Principais lances

A primeira grande chance da partida foi do Palmeiras. Dudu foi acionado pela esquerda e fez o passa para a direita, encontrando Marcos Rocha. O lateral dominou e finalizou na trave. Na sequência, Piquerez aproveitou rebote após cobrança de escanteio e chutou mal, por cima do travessão.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Rony desceu pela direita, cruzou e viu a bola ser desviada pelo braço de Cuesta. O árbitro assinalou o pênalti e expulsou Edenilson, por ofensas verbais. Na cobrança, Veiga mandou no canto direito alto para colocar o Palmeiras na frente.

O Inter quase marcou em desvio contra de Luan, que cortou cruzamento de Moisés e mandou a bola na rede pelo lado de fora. Rony avançou pela direita, tentou o chute e viu a bola ser desviada pela zaga e defendida por Lomba.



São Paulo e Corinthians fazem clássico dos opostos

São Paulo e Corinthians se enfrentam às 20 horas de hoje, no Morumbi, em estágios diferentes de trabalho de seus treinadores. O duelo que reúne Rogério Ceni e Sylvinho, dois técnicos com identificação com os clubes que treinam e nos quais jogaram, opõe um Corinthians mais ajustado diante de um São Paulo em busca de uma nova cara com o retorno do ex-goleiro no lugar de Hernán Crespo. O clássico encerra a 27ª rodada do Brasileirão.

Antes de começar o Brasileirão, pelo desempenho no Estadual e qualidade do elenco, o São Paulo era apontado como candidato a brigar pelas primeiras posições e o Corinthians, a lutar contra o rebaixamento. A previsão não se confirmou e a realidade é oposta do que havia sido projetado.

O time tricolor soma 31 pontos, vem de seis empates seguidos, marca negativa que jamais havia alcançado em sua história, e flerta com o perigo da queda. Embora tenha perdido a invencibilidade de dez jogos, a equipe alvinegra se encaixou com o quarteto de reforços e está perto do G-4, com 40 pontos.

O São Paulo não perde para o Corinthians no Morumbi há sete partidas. São quatro vitórias e três empates neste período. Na última vez que saiu de sua casa derrotado pelo rival alvinegro, Ceni era o treinador. Foi a semifinal do Campeonato Paulista de 2017, vencida pelo Corinthians por 2 x 0. O jogo ficou marcado pelo episódio do fair play envolvendo Rodrigo Caio.

Flu vence duelo pela Libertadores

O Fluminense se reencontrou com a vitória e venceu o duelo direto com o Athletico-PR: 1 x 0, ontem, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação tricolor, entretanto, não empolgou. De qualquer maneira, o Flu conquistou um resultado importante na corrida por vaga para a Libertadores. O clube paranaense, de olho na semifinal da Copa do Brasil, atuou com a maioria de reservas.

Pressionado pela sequência de três jogos sem ganhar, o Fluminense buscou alternativas em campo. Marcão fez mudanças. Ele colocou Marlon na lateral esquerda, no lugar de Danilo Barcelos, e buscou deixar o time mais ofensivo, com o meia Arias na vaga de Nonato. Outra novidade foi John Kennedy. Bobadilla foi liberado para acompanhar o nascimento do filha, enquanto Fred, está contundido.

A formação também encontrou dificuldade para criar. Pelo menos a sorte sorriu. O Fluminense contou com um gol contra e fez as pazes com a vitória no Brasileirão. Com o resultado, o clube carioca, no momento, está na oitava colocação, com 36 pontos. O Athletico-PR, com 34 pontos, cai para a nona colocação.