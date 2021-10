Rapidinhas

CB Correio Braziliense





Barça vence

O Camp Nou foi o palco da vitória do Barcelona contra o Valencia por 3 x 1, ontem. Kun Agüero e Philippe Coutinho entraram no segundo tempo e o brasileiro ainda marcou um gol para a equipe catalã. O Barcelona vai a 15 pontos e sobe para o sétimo lugar. O Valencia segue com 12 pontos, agora na nona colocação. No domingo, o Barcelona recebe o Real Madrid no Camp Nou. O clássico espanhol acontece às 11h15.



Juve no aperto

A Juventus manteve a boa fase que vivia antes da Data Fifa de outubro e venceu a Roma por 1 x 0, ontem, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, em Turim. Invicta há sete jogos, a Velha Senhora chegou ao quinto triunfo consecutivo. O único gol da partida foi marcado por Moise Kean, aos 15 minutos do primeiro tempo. A Juventus volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Zenit, na Rússia, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Bayern goleia

Fora de casa, o Bayern de Munique goleou o Bayer Leverkusen por 5 x 1, ontem, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, a equipe de Munique reassumiu a liderança da Bundesliga com 19 pontos, um a mais que o Borussia Dortmund. Já o Leverkusen, com 16 pontos, se mantém na terceira posição. Na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, os bávaros visitam o Benfica, às 16 horas.



Tottenham vira

O Tottenham derrotou o Newcastle por 3 x 2, ontem, em jogo da oitava rodada do Campeonato Inglês. Os donos da casa saíram na frente do marcador com Wilson. Ndombele chutou no ângulo para empatar a partida. Harry Kane virou o placar. Nos acréscimos, Son ampliou a vantagem. Eric Dier ainda marcou um contra e ajudou ao Newcastle. Antes do intervalo, um torcedor sofreu um mal súbito nas arquibancadas e o confronto foi interrompido para atendimento.



Arquibancada cai

Um setor da arquibancada de estádio na Holanda onde jogaram NEC Nijmegen e o Vitesse Arnhem (0 x 1), ontem, caiu ao fim da partida válida pelo campeonato nacional, sem causar feridos. A parte inferior da arquibancada na parte de trás do estádio do Nijmegen desabou quando algumas dezenas de torcedores pularam para comemorar a vitória do Vitesse junto aos jogadores do time, que estavam no gramado e se aproximaram deles.



Briga generalizada

O futebol em Portugal teve um capítulo triste em sua história. Um jogo da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Setúbal apresentou cenas impressionantes de violência ontem. O confronto era entre Olímpico Montijo e Vitória de Setúbal B. Os jogadores das duas equipes e até torcedores entraram em conflito ainda no gramado. A Polícia acabou entrando em ação e deu tiros para o alto com a intenção de dispersar toda a confusão.