Brasileiros vão em busca de medalhas no Mundial de Ginástica Artística

Artur Nory (esq.), Rebeca Andrade e Caio Souza (dir.) representam o Brasil no Mundial de Ginástica Artística de Kitakyushu, no Japão, em - (crédito: CBG/Divulgação)

Após o sucesso nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a delegação brasileira de ginástica artística volta ao Japão para fazer história também no Mundial da modalidade, em Kitakyushu, a partir das 21h45 (horário de Brasília) desta segunda-feira (18/10). Desde 2001, a seleção brasileira soma 14 medalhas no evento. As finais serão transmitidas pelo SporTV 2.

Entre os brasileiros, a primeira a competir é sensação do momento Rebeca Andrade. A campeã olímpica entra em ação no Mundial a partir das 23h15 desta segunda-feira. A dona de uma medalha de ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio competirá em três provas no Mundial: no salto sobre a mesa, nas paralelas assimétricas e nas trave.

Os outros representantes brasileiros são Caio Souza, que compete no individual geral, e Arthur Nory, que tem como meta chegar à final da barra fixa (aparelho no qual é campeão mundial).

“O Nory está focado aqui no Mundial, treinando muito bem. Ginástica é momento. É acertar a série e passar para a final. O foco agora é a classificatória. Na final, teremos os oito mais bem classificados, e que vença o melhor”, comentou o técnico do ginasta Marcos Goto.

O trio brasileiro já sentiu o clima da competição no fim de semana, quando participou do treinamento de pódio no Kitakyushu City Gimnasium.

Veja os horários do Mundial de Ginástica Artística 2021

De segunda para terça-feira:



- Classificatórias femininas:

21h45 – subdivisão 8

23h15 – subdivisão 9 – Rebeca Andrade (BRA)

1h – subdivisão 10 - Angelina Melnikova (RUS) e Vladislava Urazova (RUS)



- Classificatórias masculinas

5h – subdivisão 1 masculina – Cyril Tommasone (FRA)

7h10 – subdivisão 2 – Igor Radivilov (UCR), Ivan Stretovich (RUS) e Vladislav Poliashov (RUS)

De terça para quarta:



- Classificatórias masculinas

21h20 – subdivisão 3 – Arthur Nory (BRA), Caio Souza (BRA), Kohei Uchimura (JAP), Daiki Hashimoto (JAP), Kazuma Kaya (JAP), Artur Davtyan (ARM) e Harutyun Merdinyan (ARM)

23h10 – subdivisão 4 – Yul Moldauer (EUA) e Donnell Whittenburg (EUA)

1h20 – subdivisão 5 – Marian Dragulescu (ROM)

3h10 – subdivisão 6 – Ibrahim Çolak (TUR), Ahmet Onder (TUR), Brinn Bevan (GBR), Rhys McClenagan (IRL), Shin Jeahwan (COR) e Yang Hakseon (COR)

5h20 – subdivisão 7 – Marco Lodadio (ITA), Carlos Yulo (FIL) e Filip Ude (CRO)

7h10 – subdivisão 8

Quinta-feira (21/10):



6h - final individual geral feminina - transmissão do SporTV 2

Sexta-feira (22/10):



6h - final individual geral masculina - transmissão do SporTV 2

Sábado (23/10)

- Finais por aparelhos – transmissão do SporTV2

4h10 - solo masculino

4h45 - salto feminino

5h50 - cavalo com alças

6h25 - barras assimétricas

7h - argolas

Domingo (24/10)



- Finais por aparelhos – transmissão do SporTV2

4h25 - salto masculino

5h - trave

6h - barras paralelas

6h35 - solo feminino

7h10 - barra fixa