Minutos Majestosos

DQ Danilo Queiroz

Os seis minutos iniciais do clássico contra o Corinthians foram, literalmente, majestosos para o São Paulo. Ontem, o tricolor precisou exatamente desse tempo para vencer o rival alvinegro, no estádio do Morumbi, no encerramento da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e emendar um combo de notícias melhores do que com as quais vinha convivendo. Com o resultado positivo — o primeiro da segunda passagem de Rogério Ceni no comando técnico do clube onde é ídolo —, o tricolor paulista deixou de pensar na assombração da zona de rebaixamento para vislumbrar uma vaga na Libertadores da próxima temporada. De quebra, a equipe encerrou a incômoda sequência de seis empates seguidos, a maior do time na história do torneio nacional.

A vitória no clássico Majestoso foi primordial em termos de classificação da competição. Até por isso, o resultado foi bastante comemorado pelos jogadores do tricolor paulista, logo após o apito final. Mal das pernas, o São Paulo vinha enfrentando dificuldades para se desgarrar do grupo dos últimos colocados do Brasileirão. Agora, conseguiu abrir preciosos seis pontos da zona de rebaixamento, a mesma distância que está do G-6, e freou a tentativa do Corinthians de subir na parte de cima da tabela.

A vitória foi construída em um início avassalador no Morumbi. Com dois minutos, Luciano empurrou para a rede, mas em impedimento. Porém, na oportunidade seguinte, o gol foi legal. Aos seis, Calleri recebeu cruzamento da esquerda de Reinaldo e bateu sem chances de defesa na saída do goleiro Cássio. A correria tricolor durou cerca de 18 minutos. Depois disso, mesmo ainda mantendo um ritmo lento, o Corinthians passou a equilibrar os momentos com a bola no pé. Porém, o alvinegro basicamente não criou grandes chances. Bem no jogo, Igor Gomes quase ampliou em chute colocado. Na reta final do primeiro tempo, o clima entre os jogadores esquentou após disputa de bola ríspida entre Du Queiroz e Liziero.

O segundo tempo do Majestoso foi disputado em um ritmo bastante moroso. Com as linhas defensivas bem postadas, o São Paulo dificultou bastante a vida ofensiva do Corinthians. O goleiro Tiago Volpi não fez nenhuma intervenção importante nos primeiros 25 minutos da etapa final. Por outro lado, o tricolor, mesmo com a bola no pé, não conseguia encaixar os passes necessários para aparecer em boas condições de marcar. Mesmo com substituições, o panorama não foi alterado. A finalização de maior perigo surgiu somente aos 37 minutos, quando Luciano carimbou a trave de Cássio.

Mesmo sem o time empolgar durante a maior parte dos 90 minutos, a vitória foi bastante comemorada pela torcida no Morumbi — 23 mil estiveram presentes — e pelos jogadores são-paulinos. “Entregamos tudo hoje. Raça, vontade... em alguns jogos estávamos tendo, mas não estávamos sabendo fazer o gol. Hoje, aproveitamos e saímos vencedores. Fruto de um trabalho começando com o Rogério. Já sabemos o que ele quer. Essa vitória nos dá moral”, comemorou o atacante Luciano. No lado do Corinthians, o discurso pós-jogo foi de lamentação pelo tropeço no clássico. “Eles conseguiram impor um pouco mais de ritmo de jogo. Tomamos um gol naquilo que tínhamos trabalhado bastante”, destacou o lateral-esquerdo Fábio Santos.