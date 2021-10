Fla e Galo podem jogar reforçados

CB Correio Braziliense

Líderes da Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Flamengo dão um tempo na disputa do título nacional para focar em outro importante torneio do calendário: a Copa do Brasil. Amanhã, as duas equipes entram em campo para disputar o confronto de ida da competição mata-mata: o rubro-negro visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, enquanto o Galo recebe o Fortaleza, no Mineirão. Os dois jogos são às 21h30. Sem tempo a perder na preparação, os dois times voltaram a treinar, ontem, tiveram atualizações no departamento médico, com notícias positivas e negativas.

Bastante desfalcado nas últimas rodadas do Brasileirão, o Flamengo não deve ter Pedro. Com dores no joelho, ele não treinou e está praticamente fora do jogo contra o Furacão. Focado na recuperação de um problema muscular, Arrascaeta trabalhou apenas na academia. A esperança ficou por conta de Bruno Henrique. O camisa 27 treinou no gramado e tem chances de viajar para Curitiba. Para isso, uma avaliação a ser realizada hoje será crucial. David Luiz também está em transição para atividades com bola, mas, como não está inscrito na Copa do Brasil, será preparado para o clássico contra o Fluminense.

Assim que retornou de Goiânia, o Atlético-MG também tratou de ir a campo na Cidade do Galo. Os titulares que começaram na derrota para o Dragão trabalharam na academia. Fora por lesões recentes, os atacantes Diego Costa, Jefferson Savarino e Eduardo Vargas atuaram na atividade dos reservas com bola. Com isso, é grande a chance de estarem à disposição de Cuca para encarar o Fortaleza. Poupado no Brasileirão, o lateral-direito Mariano fez treinos internos e é dúvida para a semifinal. O volante Alan Franco, que estava no Equador, também tem a expectativa de retornar ao time titular.

Reclamações

Apesar da proximidade dos jogos dos dois times pela Copa do Brasil, o assunto Campeonato Brasileiro ainda ferve nos bastidores de Atlético-MG e Flamengo. Insatisfeitos com decisões de arbitragem em seus jogos na última rodada — o Galo perdeu para o Atlético-GO e o rubro-negro empatou com o Cuiabá — os dois principais postulantes ao título nacional fizeram reclamações formais na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os mineiros pediram que juízes do Rio de Janeiro não atuem em seus jogos, enquanto os cariocas cobraram respostas sobre os erros.

O Galo exigiu "critério" na marcação de pênaltis. Assim como não quer árbitros cariocas, o Atlético-MG sugeriu, também, que mineiros não sejam escolhidos para as partidas do Flamengo para evitar polêmicas na reta final do Brasileirão. O alvinegro explica que "dos últimos 16 jogos, 12 tiveram representantes do Rio de Janeiro nas funções de VAR. Pelo rubro-negro, a reclamação partiu de Marcos Braz. Ontem, o dirigente esteve com membros da CBF e debateu diversos assuntos, como a remarcação de jogos e possíveis convocados na próxima data Fifa, além de também questionar decisões do apito.

Semifinais

Ida

Amanhã

21h30 Athletico-PR x Flamengo

21h30 Atlético-MG x Fortaleza

Volta

27 de outubro

21h30 Flamengo x Athletico-PR

21h30 Fortaleza x Atlético-MG