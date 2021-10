Conmebol abre venda de ingressos para finais da Libertadores e Sul-Americana

VP VICTOR PARRINI*

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou, nesta terça-feira (19/10), o esquema de comercialização de ingressos para as finais da Copa Sul-Americana e Libertadores, que serão disputadas em Montevidéu, em 20 e 27 de novembro, respectivamente. Até o momento, conforme liberação das autoridades uruguaias, o Estádio Centenário poderá receber 50% da capacidade máxima, cerca de 20 mil espectadores para Athletico-PR x Bragantino e Palmeiras x Flamengo.

As vendas dos bilhetes para a Copa Sul-Americana e Libertadores acontecerão por etapas. A primeira será a fase de inscrição para os dois eventos, de 20 a 24 de outubro. No dia 25, será aberta a venda da Sul-Americana para o público geral (estrangeiros e uruguaios). Já no dia 27/10, será liberada a comercialização das entradas para a grande decisão da Libertadores.

A entidade máxima do futebol sul-americano informou que o cadastro e a venda dos ingressos acontecerão por meio dos sites da Conmebol Sul-Americana e Conmebol Libertadores. Os valores das entradas para o duelo entre Palmeiras e Flamengo variam de U$ 200 a U$ 650, o equivalente R$ A R$ 1.113 e R$ 3.613 na cotação atual.

Os torcedores de Athletico-PR e Bragantino que desejam acompanhar a grande decisão continental de perto deverão desembolsar, no mínimo, U$ 100, cerca de R$ 556. O bilhete mais caro para o duelo entre Furacão e Massa Bruta é de U$ 400, pouco mais de 2.227.

A Conmebol também divulgou onde as torcidas dos clubes ficarão situadas. “Mandantes” das partidas, palmeirenses e athleticanos ficarão no setor denominado "Amsterdam", enquanto os fãs de Flamengo e Bragantino serão alocados para as arquibancadas “Columbes”.



