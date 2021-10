Brasiliense encara Cuiabá na Arena Pantanal em jogo único das oitavas

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro não veio para o Brasiliense, mas a equipe amarela ainda segue com chances de título na temporada. O desafio da vez será diante do Cuiabá, em confronto único e decisivo pelas oitavas de final da Copa Verde. A bola rola nesta quarta-feira (20/10), às 21h, no gramado da Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

O duelo entre Brasiliense e Cuiabá também marca o encontro entre os atuais campeões do DF e Mato Grosso, além de colocar frente a frente os dois últimos vencedores da Copa Verde. Enquanto o Jacaré tenta defender o título, o anfitrião vai em busca do tricampeonato. Jamais um clube conquistou três edições do torneio.

O Brasiliense chega confiante para encarar o único time da Série A no torneio. Na fase anterior, a equipe comandada pelo técnico Luan Carlos Neto eliminou o Rio Branco-ES, nos pênaltis, com ótima atuação do goleiro Sucuri. Ele foi fundamental na passagem às oitavas de final da competição.

Devido ao ranqueamento nacional de clubes, o Cuiabá inicia a campanha nas oitavas de final. Bicampeã em 2015 e 2019, a equipe mato-grossense usará peças do plantel sub-22 comandado pelo técnico Alexandre Grasseli. Se quiser, o treinador pode usar jogadores que atuam no time principal. As esperanças ofensivas estão sobre o meia Lucas Cardoso, artilheiro do campeonato estadual com oito gols.

"Sabemos que o Brasiliense é um adversário tradicional e experiente. Analisamos alguns jogos deles na Copa Verde e na Série D. É entendermos que o importante é nos dedicarmos ao máximo à competição e ao jogo, principalmente, pois trata-se de partida única, o erro tem que ser o menor possível", avalia Alexandre Grasseli.

Decisão em confronto equilibrado

Nas oitavas de final da Copa Verde, todos os confrontos são de caráter único e eliminatório. Na persistência do empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Cuiabá e Brasiliense se enfrentaram duas vezes em jogos oficiais, ambas pela Série C 2013. O confronto registra uma vitória para cada lado.

Caso avance às quartas de final, o Brasiliense enfrentará o Rio Branco-AC ou o já conhecido Novo Mutum-MT, adversário do Jacaré na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima