Conheça o elenco e a casa customizada do Basquete Brasília para o NBB

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Faltam 10 dias para a estreia do BRB Brasília Basquete na temporada 2021/22 do Novo Basquete Brasil (NBB). No ritmo da contagem regressiva, a equipe da capital realizou um evento iluminado no Ginásio Nilson Nelson, sua nova casa, apresentando oficialmente o elenco, patrocinadores e melhorias na estrutura da arena.



Por meio de parcerias, o Brasília anunciou que está pronto para o principal torneio do basquete nacional. O time da capital apresentou à torcida e convidados o elenco formado por 14 nomes. O grupo conta com alguns velhos conhecidos, como os alas Zach Graham e Arthur, além do pivô Ronald Rudson.



As novidades anunciadas pela diretoria brasiliense vão além das quadras. Durante um tour para jornalistas e convidados, equipe apresentou excelente estrutura de pré e pós-jogo, com sala de fisioterapia, academia e vestiários totalmente equipados e customizados.

Vestiário do Brasília Basquete no Ginásio Nilson Nelson (foto: Lucas Bolzan)

Presidente da Arena BSB, Richard Dubois comentou a parceira com o Brasília Basquete no retorno ao Nilson Nelson. "É um marco para a cidade, é motivo de orgulho para a população".



CEO do Brasília Basquete, Bernardo Bessa comentou os acordos e a relevância da revitalização do Nilson Nelson. "É agradecer a confiança no projeto. Abraçaram e entenderam a importância desse complexo para Brasília e o cenário esportivo. Nossa arena tem uma estrutura semelhante ao padrão internacional", comemorou.

Academia do BRB Brasília Basquete no Ginásio Nilson Nelson (foto: Lucas Bolzan)

Na expectativa para a campanha no NBB, Bernardo Bessa fez questão de reforçar que, por meio dos investimentos, o Brasília brigará para estar no topo entre os principais times do cenário nacional. "Temos jogadores com nível de Seleção Brasileira e internacional. Uma equipe do tamanho da cidade, ressaltou.



Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa enfatizou o investimento no esporte da capital. "Olhar para o Ginásio Nilson Nelson e dizer que essa é a casa do Brasília é motivo de muito orgulho e satisfação”, enfatizou.



O executivo lembrou, ainda, do início dos trabalhos de reforma no Autódromo Nelson Piquet. "Acredito que o BRB está apoiando, fazendo sua parte, mas podemos ir além", complementou Paulo Henrique Costa.



Expectativa da equipe e comissão técnica



O técnico Ricardo Oliveira celebrou a volta da plateia na nova temporada do Novo Basquete Brasil. “Sinto falta da torcida. Voltar a jogar com torcida será maravilhoso. Nós estamos começando uma nova era no Brasília, dando continuidade a uma era vitoriosa. Vamos voltar a fazer história nesse ginásio. Acredito profundamente que daremos alegrias ao povo brasiliense”, comentou.



Um dos nomes mais queridos da torcida brasiliense, o ala Arthur falou da motivação para a disputa do Nacional. "Nós acordamos pensando em fazer o melhor cada dia. Temos um ambiente, hoje, muito melhor do que no ano passado, com um time mais coeso e focado", comparou.



O pivô Ronald disse estar contente em retorna a Brasília. "É uma oportunidade muito grande de voltar à minha cidade. Retorno motivado e com espírito renovado para vencer", compartilhou.

Estreia Brasília Basquete no NBB

Devidamente estruturado e apresentado, o Brasília Basquete entra em quadra em 29 de outubro, às 20h, quando visita o São Paulo, no Ginásio do Morumbi, na capital paulista. A estreia em casa, no Ginásio Nilson Nelson, será em 4 de novembro, às 20h, diante do Pinheiros. Conforme decreto do GDF, os palcos esportivos da capital poderão receber até 50% de público durante as competições.

Elenco BRB Brasília Basquete



Armadores

Ricardo Fischer

Pedrinho Rava

Gabriel Santos

Alas

Zach Graham

Gustavo Basílio

Arthur Belchor

Daniel Suassuna

Ala/armadores

Siaan Rojas

Enzo Aguiar

Ala/pivôs

Gemerson Barbosa

Carlos Eduardo (Cadu)

Pivôs

Ronald Rudso

João Pedro Demetrio

Agapy Santos

Técnico

Ricardo Oliveira

Auxiliar

Michael Swioklo

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima