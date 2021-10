Cortadas rumo ao Mundial

MN Maíra Nunes

Brasília recebe o Campeonato Sul-Americano de Clubes feminino de vôlei no Sesi Taguatinga, a partir de amanhã, às 19h. O duelo entre Brasília Vôlei e Minas abre a competição. Além do time da cidade-sede e da atual campeã da Superliga e tri continental, o torneio contará com Praia Clube, Club Olímpia do Uruguai, e San Martin da Bolívia.

Esta será a primeira vez que a equipe candanga abrirá as portas do ginásio desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março do ano passado. O torcedor terá a oportunidade de matar as saudades de perto de estrelas, como a levantadora Macris e a central Carol Gattaz do Minas, que voltaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 com a medalha de prata. Seguindo o decreto do DF, a capacidade de público será limitada a 50% da arena, cerca de 400 lugares.

O ingresso é gratuito e dá direito a acompanhar a rodada dupla do dia, com jogos às 19h e 21h até segunda-feira (25). Para garantir o bilhete, é preciso fazer um cadastro no link disponibilizado nas páginas do Brasília Vôlei nas redes sociais (Twitter, Instagram ou Facebook). Além do ingresso, será exigido a apresentação do exame PCR negativo realizado nas 72 horas anteriores à partida ou comprovante de vacinação com as duas doses do imunizante contra a covid-19.

A competição será disputada em turno único, em formato de pontos corridos. O campeão garante vaga para o Mundial de Clubes de 2021, que será disputado em Ancara, na Turquia, entre 15 e 19 de dezembro. O Minas, que ganhou o título em 2020, tem vaga garantida para o Mundial e, caso vença o Sul-Americano, o segundo colocado fica com a classificação. Os times brasileiros participantes se enfrentaram recentemente no Campeonato Mineiro, em que o Brasília participou como convidado e ganhou apenas um jogo do jovem elenco do Sada, por 3 sets a 1. No torneio regional, o Praia Clube saiu vencedor, após derrotar o rival Minas por surpreendentes 3 sets a 0 no último sábado.

A capitã do Brasília Vôlei Ana Cristina Vilela Porto aposta que o Sul-Americano será mais um campeonato ótimo para a preparação do time para a Superliga, a partir de 28 de outubro, na sequência. “Enfrentar, novamente, duas das maiores forças do Brasil e também ter a oportunidade de jogar com times de fora, que não conhecemos, ajudará a nos adaptarmos a jogos e métodos diferentes", avalia a levantadora da equipe candanga.

Programe-se

21/10

19h

Brasília Vôlei x Minas

21h

Praia Clube x Club Olimpia (URU)



22/10

19h

Praia Clube x Brasília Vôlei

21h

Club Olimpia (URU) x San Martin (BOL)



23/10

19h

Minas x Club Olimpia (URU)

21h

Praia Clube x San Martin (BOL)



24/10

19h

Minas x San Martin (BOL)

21h

Brasília Vôlei x Club Olimpia (URU)



25/10

19h

San Martin (BOL) x Brasília Vôlei

21h

Praia Clube x Minas