"Real Brasil" vê brilhos de Vini e Rodrygo

Os brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo foram os responsáveis por três gols da vitória do Real Madrid por 5 x 0 sobre o ucraniano Shakhtar Donetsk, ontem, pela 3ª rodada do Grupo D da Liga dos Campeões.

No estádio Olímpico de Kiev (Ucrânia), Vini Jr teve uma apresentação de gala, balançando as redes duas vezes e dando passe para o compatriota Rodrygo fazer o dele. Os outros dois gols da equipe espanhola foram marcados por Serhiy Kryvtsov (contra, 37) e o atacante Benzema.

“Continuo trabalhando, tenho 21 anos e muito tempo para ser um grande jogador. Tenho sete gols, mais do que na temporada passada. Sempre me dei bem com a pressão”, celebrou Vini.

Com este resultado, o time de Madri está em segundo lugar na chave com seis pontos, a mesma pontuação do moldavo Sheriff, que lidera por ter saldo de gols melhor, apesar da derrota para a terceira colocada Inter de Milão.

Sem Neymar e com Ronaldinho Gaúcho na plateia, com direito a abraço no amigo Messi dentro do gramado, o PSG venceu o RB Leipzig por 3 x 2, com dois gols do argentino eleito seis vezes melhor do mundo.

O Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 3 x 2 pelo Grupo B da Champions. Na partida disputada na capital espanhola, os visitantes saíram na frente no marcador graças aos gols de James Milner (no minuto 8) e Naby Keita. O francês Antoine Griezmann deixou tudo igual ao marcar duas vezes, mas acabou expulso. E coube ao egípcio Mohamed Salah, em cobrança de pênalti, decretar a vitória inglesa.

A rodada continua nesta quarta-feira com o técnico português Jorge Jesus tentando parar o Bayern de Munique, às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa.