Botafogo recebe Brusque para se consolidar no G-4

O Botafogo, apesar de ocupar a vice-liderança, tem apenas dois pontos a mais do que o quinto colocado. Até mesmo por isso, o duelo contra o ameaçado Brusque hoje, às 20h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada, passou a ser fundamental para as pretensões cariocas na Série B do Campeonato Brasileiro.

E para se consolidar na zona de acesso, o Botafogo apostará na força ofensiva. O clube carioca, ao lado do Guarani, ostenta o melhor ataque com 42 gols em 30 jogos. Média de 1,4 por partida. Sem perder há duas rodadas, o Botafogo soma 52 pontos.

O Brusque, por outro lado, amarga a segunda pior defesa. Sofreu 40 gols — à frente apenas do vice-lanterna Confiança (41). Após vencer o Remo por 3 x 1, o clube catarinense chegou aos 35 pontos, ainda próximo da degola.

No Botafogo, o técnico Enderson Moreira deve ter força máxima. Caso não tenha nenhum problema de última hora, o comandante deve optar pelo mesmo time da rodada passada.

“(Com competitividade) Também se faz time que conquista bons resultados e chega em seus objetivos. Quando não dá para vencer, não perder também é importante”, disse Enderson.

Adversário

No Brusque, que vem de vitória de virada contra o Remo , em casa, na rodada passada, por opção do técnico Waguinho Dias, Ianson não foi relacionado. Ele, assim como Éverton Alemão, cumpriu suspensão na rodada passada. Alemão está confirmado como titular. Seu companheiro será Claudinho ou Luizão, que jogaram na rodada passada.

O volante Zé Mateus, por outro lado, cumprirá suspensão após ter recebido o terceiro cartão amarelo. Evandro, que o substituiu na rodada passada, deve ficar com a vaga. No mais, o time deve ser o mesmo do último jogo.

“Agora, faltam oito jogos. Temos que ser cirúrgicos, temos que saber conter as vitórias para que a gente não caia”, analisou Waguinho Dias.