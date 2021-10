Indicador de problemas

MP Marcos Paulo Lima

A semifinal da Copa do Brasil pode funcionar como uma espécie de sessão do descarrego para dois personagens do Flamengo. Autor de 27 gols na temporada, Gabriel Barbosa não balança a rede com a camisa rubro-negra há seis jogos. Renato Gaúcho tem um trauma contra o Athletico-PR, adversário de hoje, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Quando comandava o Grêmio, o treinador foi eliminado justamente pelo Furacão, em 2019, e ficou fora da decisão.

O jejum de Gabigol é curioso. O camisa 9 ainda não fez gol em jogos nacionais com público no estádio. Em 28 de agosto, ele fez hat-trick na Vila Belmiro contra o Santos na goleada por 4 x 0 pelo Brasileirão. À época, a CBF não havia liberado torcida nas arenas. Desde então, o atacante disputou cinco partidas com plateia e não balançou as redes. Em contrapartida, numa versão solidária, distribuiu assistências para os companheiros. deu um passe decisivo na partida de ida contra o Barcelona pela Libertadores e outro justamente contra o Athletico-PR em exibição na Série A. Nos dois lances, serviu de garçom para o par perfeito Bruno Henrique. O companheiro predileto dele está machucado. Portanto, fora do confronto desta noite.

Apesar do jejum, Gabriel tem números expressivos na temporada. Balançou a rede 27 vezes em 33 partidas e deu sete assistências. Ao jogar para o time, ganhou pontos com Tite. O técnico da Seleção tem convocado o jogador. Os gols que ele não tem feito pelo Flamengo estão saindo com a Amarelinha. Com o Brasil, ele tem sido Gabigol. Marcou na virada contra a Venezuela e no clássico diante do Uruguai, ambos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Renato Gaúcho tem fama de copeiro no mata-mata nacional. Levou Fluminense (2007) e Grêmio (2016) ao título nacional e foi vice com Vasco (2006) e o próprio Grêmio na temporada passada. Costuma ser pé-quente, mas um dos carrascos do treinador é o Athletico-PR. Em 2016, o tricolor gaúcho caiu nas semifinais, na Arena da Baixada, na decisão por pênaltis, e frustrou o Rio Grande do Sul. Havia expectativa por Gre-Nal na final. Três anos antes, também despachou o Grêmio nas semifinais.

O favoritismo naquelas séries contra o Furacão traz lições para o presente. “Cuidado temos que tomar em todos os jogos, mas temos nossa maneira de jogar. Temos pela frente um grande adversário, jogando em seus domínios e em grama sintética. Meu grupo está preparado, e é acostumado a esse tipo de jogo. Aqui tem que ganhar e ganhar”, discursou depois do empate sem gols com o Cuiabá no domingo. Duas peças importantes viajaram para Curitiba. Pedro e Rodrigo Caio estão disponíveis.

Sob nova direção depois da chegada de Alberto Valentim, o Athletico-PR tem três desfalques para a partida em casa. Richard, Christian e Bissoli desfalcam o time no jogo de ida. Não há gol qualificado. Empate na soma dos dois resultados forçará pênaltis.