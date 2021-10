Fifa confirma data do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo 2022

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Kurt Schorrer/Divulgação/Fifa)

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo 2022, no Catar, está com data definida. A Fifa informou nesta quarta-feira (20/10), que a definição das chaves da primeira fase do acontecerá em 1 de abril de 2022, na cidade de Doha, também no Catar, um dia após a realização do 72º Congresso da entidade.

A cerimônia acontecerá antes mesmo da definição de todas as seleções classificadas. Isso porque, os países classificados através da repescagem serão conhecidos somente em junho. A disputa acontecerá envolverá um país da América do Sul (Conmebol) e outro da América do Norte (Concacaf), enquanto Ásia (AFC) e Oceania (OFC) completam o páreo que brigarão por duas vagas.

Além do anfitrião Catar, somente Alemanha e Dinamarca já confirmaram presença no maior evento do futebol mundial. Portanto, 29 vagas ainda serão preenchidas. A Seleção Brasileira, por exemplo, líder absoluta das Eliminatórias Sul-Americanas, está a uma vitória de carimbar o passaporte para a Copa.

A Copa do Mundo do Catar acontecerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. Será a primeira vez que o Mundial será disputado no final do ano e a última com a presença de 32 equipes. Em 2026, a competição contará com 46 seleções.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima