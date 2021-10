Brasília e Paranoá conquistam acesso para o Campeonato Candango de 2022

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Bruno Batista/Brasília F.C.)

O Campeonato Candango de 2022 está completo. Na tarde desta quarta-feira (20/10), a Segunda Divisão definiu as duas equipes que conquistaram vaga na próxima temporada do principal torneio de futebol do Distrito Federal. No Estádio Nacional Mané Garrincha, o Brasília confirmou o favoritismo e eliminou o Grêmio Brazlândia, com vitória por 1 x 0. No Defelê, o Paranoá foi superior ao Ceilandense e goleou por 4 x 1.

Com isso, a 63ª edição do Candangão já tem todos os participantes definidos. Ao todo, dez times irão disputar a elite do Distrito Federal na próxima temporada. Além dos novatos Brasília e Paranoá, o torneio contará com a participação de Brasiliense, Gama, Capital, Ceilândia, Taguatinga, Luziânia, Unaí e Santa Maria. Atual campeão local, o Jacaré defenderá o status em 2022.

O Brasília comemorou a vaga na elite, após quatro temporadas, com uma campanha perfeita. Na fase de grupos, avançou na primeira posição da chave A com 100% de aproveitamento. Nas semifinais, levou alguns sustos, mas se classificou sobre o Grêmio Brazlândia com autoridade e venceu as duas partidas contra a Garça. No agregado dos 180 minutos, o Colorado aplicou um 4 x 1 sobre o adversário.

No Mané Garrincha, o time vermelho entrou em campo com a vantagem de poder perder por até 2 x 0. Precisando vencer, o Brazlândia impôs resistência o quanto pôde. Entretanto, a Garça teve dificuldades para vencer a barreira defensiva do Brasília. No segundo tempo do jogo, o Colorado encontrou o caminho do gol. Raphael recebeu e chutou para defesa de Artur. No rebote, Filipe Werley completou para a rede.

O Paranoá também fez uma campanha praticamente irretocável para voltar ao Candangão após uma temporada ausente. No grupo B da Segundinha, a Cobra Sucuri também terminou invicta - duas vitórias e dois empates. As vitórias foram justamente nas últimas rodadas e embalaram a equipe. Nas semifinais diante do Ceilandense, mais dois triunfos e acesso confirmado com 6 x 2 no agregado.

No Defelê, o Paranoá levou um susto logo no início da partida, quando Rodrigo Menezes colocou o Ceilandense na frente. Ainda no primeiro tempo, Daniel Guerreiro cruzou na medida para Balotelli empatar. No fim, o mesmo Balotelli virou o jogo. No segundo tempo, a Cobra Sucuri confirmou o lugar no Candangão. Daniel Guerreiro anotou o terceiro de cabeça e Clécio fechou o placar contra o rubro-negro.

Final da Segundinha

Classificados para o Campeonato Candango de 2022, Brasília e Paranoá terão pouco tempo para comemorar o acesso. No sábado (23/10), os dois times voltam a campo para definir o título da Segunda Divisão, em jogo único. A partida deve acontecer às 10h30, no Estádio Nacional Mané Garrincha. A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) deve confirmar os detalhes nos próximos dias.