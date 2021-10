Sucuri brilha nos pênaltis e Brasiliense avança na Copa Verde

VP VICTOR PARRINI*

O Brasiliense está nas quartas de final da Copa Verde 2021. Para atingir o feito, o Jacaré teve de suportar o ímpeto do Cuiabá, time da elite do futebol nacional. A classificação veio nos pênaltis, após o empate sem gols. Na marca da cal, o goleiro Sucuri foi quem chamou a responsabilidade mais uma vez. A equipe do DF encontrou uma série acirrada, mas conseguiu superar os mato-grossenses por 7 x 6.



O próximo desafio da equipe de Taguatinga será diante de um conhecido: o Nova Mutum. Os dois times dividiram a mesma chave durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Diferentemente das fases anteriores da Copa Verde, o confronto acontecerá em jogos de ida e volta. As datas, horários e os locais ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Brasiliense suporta pressão cuiabana



As primeiras movimentações da partida sugeriam um Cuiabá agudo, com o intuito de pressionar o Brasiliense no campo de defesa. Aos três minutos, o lateral Lucas Hernández dominou pela esquerda e tentou cruzamento para Osman. O camisa 10 cuiabano dividiu com Sucuri, que acabou soltando a bola e quase se complicou. A reposta do Jacaré veio com Alan Mineiro. O meia aproveitou erro de passe adversário e arriscou um chute de fora da área, mas sem direção.



Com mais posse de bola, aos 13 minutos o Cuiabá teve duas boas oportunidades para abrir o placar. A primeira delas com o Danilo Gomes, que dominou pela direita, cortou para dentro e finalizou forte, ganhando o escanteio. No lance seguinte, o bem posicionado Osman subiu mais do que toda a defesa do Jacaré e cabeceou rente ao travessão do goleiro Sucuri.



Já na segunda metade da etapa inicial, a dupla candanga Sucuri e Gustavo Henrique se chocaram e a partida teve de ser paralisada. O lance entre os companheiros também era reflexo do jogo truncado, com algumas divididas fortes, que interrompeu a partida diversas vezes.



Com a bola rolando novamente, o Cuiabá seguiu dominante. Aos 31, em troca de passes pela direita, Osman avançou e cruzou rasteiro para Guilherme Pato, que foi derrubado dentro da área. Os cuiabanos pediram pênalti, mas o árbitro mandou o lance seguir.

Na marca dos 48 minutos, o Brasiliense teve com Victor Rangel sua melhor chance de gol na partida. O camisa 9 recebeu dentro da grande área, girou e arriscou chute colocado. A bola, porém, subiu demais e evitou maiores problemas para o goleiro Rafael Bretas.



Segunda etapa com chances, mas sem gols



Repetindo a dose da primeira etapa, o Cuiabá voltou dos vestiários pressionando o Brasiliense. Com três minutos no relógio, Guilherme Pato balançou pela ponta esquerda e tentou o cruzamento e Peu afastou o perigo. No minuto seguinte, o jogo foi paralisado para o atendimento do lateral esquerdo do Jacaré. Instantes depois, a partida foi reiniciada e o Jacaré seguiu apenas assistindo o adversário trocar passes.



Aos 10 minutos, após boa troca de passes no campo ofensivo, Luquinhas recebeu na direita, invadiu a área finalizou firme por cima da meta cuiabana. Depois da investida, o Brasiliense adiantou suas linhas e tentou povoar o campo de ataque. Contudo, a defesa mato-grossense seguiu bem postada e evitava maiores avanços candangos.



Colocando a bola no chão, aos 25 minutos, o Cuiabá teve, com Lucas Hernández, a melhor chance de gol de toda a partida. Osman viu a infiltração de Papagaio, que colocou Hernández na cara do gol. Entretanto, o lateral uruguaio não contava com a boa defesa do goleiro Sucuri. Na sequência, Bernardo arriscou de longe e colocou arqueiro do Dourado para trabalhar. No ato seguinte, o Jacaré quase inaugurou o placar com um gol olímpico.



O empate sem gols não era bom para ninguém. Conforme o giro do cronômetro, as duas equipes buscavam acelerar suas jogadas, de modo a evitar a decisão por pênaltis. No entanto, ninguém conseguiu balançar as redes e decidir o confronto no tempo regulamentar.



Brilha a estrela do goleiro Sucuri

Na marca da cal, Osman, Nescau e Danilo Gomes foram os responsáveis por converter as cobranças cuiabanas. Pelo lado candango, Bernardo, Jorge Henrique e Luquinhas guardaram os deles. O goleiro Sucuri chegou a impedir a comemoração dourada no chute de Raul, enquanto Bretas agarrou a penalidade de Victor Rangel.



Nas cobranças alternadas, Rikelme e Caio convertaram com categoria para o Cuiabá, enquanto Liel e Railon balançaram as redes. Na terceira cobrança mato-grossense, Gabriel Piereni bateu fraco, Sucuri foi buscar e a bola resvalou na trave. A decisão ficou nos pés de Weverton Goduxo, que bateu com calma e garantiu o Jacaré nas quartas de final.





Ficha técnica

CUIABÁ - 0 (6)

Rafael Bretas; Caio Hila, Marllon, Anderson Conceição (Joaquim) e Lucas Hernández (Rikelme); Gabriel Pierini, Lucas Cardoso (Gustavo Nescau) e Osman; Guilherme Pato (Raul), Rafael Papagaio e Danilo Gomes. Técnico: Alexandre Grasseli

Cartão amarelo: Osman



BRASILIENSE - 0 (7)

Sucuri; Andrezinho, Gustavo Henrique, Railon e Peu (Goduxo); Radamés (Liel) e Balotelli; Alan Mineiro (Bernardo), Jefferson Maranhão (Jorge Henrique) e Kesley (Luquinhas); Victor Rangel. Técnico: Luan Carlos Neto

Cartões amarelos: Andrezinho, Peu, Radamés e Balotelli

Local: Arena Pantanal - Cuiabá (MT)

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

