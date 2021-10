Empate salvador

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Um jogo de alta voltagem — e com emoção até a última jogada — deixou a briga de Athletico-PR e Flamengo por um lugar na decisão da Copa do Brasil em aberto. Ontem, na Arena da Baixada, em Curitiba, na partida de ida das semifinais do torneio nacional, os dois times alternaram o protagonismo ofensivo durante os 90 minutos. Cada um deles chegou a ficar na frente em algum momento, mas, ao apito final, terminaram empatados, por 2 x 2, com gol salvador de Pedro no fim. Com isso, a definição de quem pega Atlético-MG ou Fortaleza na final ficou para a próxima quarta-feira, no Maracanã.

A intensidade não foi, necessariamente, alto nível dos dois times durante todo o jogo. O Flamengo começou melhor e saiu na frente com Thiago Maia, mas não aproveitou o bom momento para ampliar. Quando cresceu, o Athletico-PR não conseguiu sem efetivo em campo. No segundo tempo, tudo mudou na base da força aérea paranaense e a virada veio em cruzamentos bem finalizados por Pedro Henrique e Renato Kayzer. O rubro-negro voltou a ter a bola, mas não conseguia criar. No desespero, colocou a bola na área e Rodrigo Caio foi derrubado. O VAR marcou e Pedro, com categoria, converteu o pênalti.

O primeiro tempo teve momentos de domínios dos dois times. Melhor na primeira metade, o Flamengo conseguiu abrir o placar aos 15 minutos. Gabigol chutou, a bola desviou em Arão e parou em Thiago Maia. No susto, o volante conseguiu finalizar e marcar. O rubro-negro chegou outras vezes, não aproveitou e passou a dar espaços ao Furacão. Na melhor chance dos paranaenses, Erick desviou cruzamento e Diego Alves fez boa defesa. O Athletico-PR seguiu cercando o time carioca, mas não conseguiu ser incisivo para furar o sistema defensivo adversário.

Na etapa final, porém, o Furacão precisou de apenas dois minutos para ter êxito. Pedro Henrique foi no terceiro andar para desviar escanteio. Inapelável para Diego Alves. Após o gol, o Fla perdeu boas chances com Thiago Maia e Michael. A sequência foi truncada e faltosa até o Athletico-PR virar. Abner cruzou e Kayzer desviou para o gol. Desorganizado, o rubro-negro se lançou para o ataque, mas pouco ameaçou o Santos. O empate veio aos 54, após o VAR flagrar pênalti em Rodrigo Caio. Com sangue-frio, Pedro bateu no meio e garantiu a igualdade no lance derradeiro.

Ao apito final, o sentimento foi distinto. O Athletico-PR lamentou a oportunidade de abrir vantagem em casa, enquanto o Flamengo saiu contente pela chance de definir em casa. Pedro vibrou após jogar com incômodo. “Eu consegui vir para o jogo. Foi uma pancada muito forte que tomei no joelho, ainda tenho uma dorzinha. Eu vim no sacrifício, mas o Flamengo pede isso. Graças a Deus consegui fazer o gol”, destacou o herói da noite rubro-negra em Curitiba.

Renato Gaúcho também se mostrou satisfeito pelo resultado. “A minha equipe arriscou o tempo todo, saímos jogando, conseguimos quebrar a linha defensiva várias vezes. Mas tem hora que fica difícil, a grama sintética dificulta bastante. Essa foi nossa maior dificuldade. Eu tenho que parabenizar a minha equipe, saímos vivíssimos e agora vamos para o Maracanã. Será mais um jogo difícil, mas lá, teremos a nossa torcida”, destacou.



Atlético-MG implode o Fortaleza

Belo Horizonte — Foi uma daquelas noites memoráveis para o torcedor do Atlético no Mineirão. Intensidade, marcação firme, ataque e contra-ataque letais. E gols. Muitos gols. Embalado por grandes atuações de Matías Zaracho e Keno, o coletivo alvinegro sobressaiu e garantiu a goleada por 4 x 0 sobre o Fortaleza ontem, no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

No primeiro tempo, os sustos iniciais logo deram lugar à festa nas arquibancadas atleticanas. Guilherme Arana (em um chutaço de fora da área), Réver (de cabeça) e Hulk (num contra-ataque de almanaque) abriram vantagem. Na etapa final, Zaracho fez de cobertura e deu números finais à partida.

Atlético e Fortaleza se encontram no jogo de volta na próxima quarta-feira, a partir das 21h30, no Castelão, na capital cearense. Com a vitória no Mineirão, o time alvinegro pode perder por até três gols de diferença que, ainda assim, avança à final. A outra semifinal opõe Flamengo e Athletico-PR.

Antes do duelo decisivo pela Copa do Brasil, Atlético e Fortaleza têm compromisso pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 19h15, o Tricolor do Pici recebe o Athletico-PR no Castelão. O Galo também joga em casa. Domingo, às 16h, o líder da Série A recebe o Cuiabá.