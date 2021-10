Brasília estreia no Sul-Americano feminino

MN Maíra Nunes

(crédito: Reprodução/@guerreirofotografia)

Com ingressos esgotados, o Brasília Vôlei estreia no Campeonato Sul-Americano de clubes feminino hoje, às 19h, contra o Minas Tênis Clube no ginásio do Sesi Taguatinga. A arena abrirá 50% da capacidade ao público, o equivalente a 400 lugares. Às 21h, o embalado Praia Clube enfrenta o uruguaio Club Olimpia.

O torneio continental será disputado até segunda-feira em turno único, em formato de pontos corridos. O campeão garantirá vaga para o Mundial de Clubes 2021, em Ancara, na Turquia, entre 15 e 19 de dezembro deste ano.

O primeiro adversário do time da capital federal é atual campeão da Superliga e tri continental — o que lhe garante vaga para o Mundial. Caso o Minas vença o Sul-Americano, a vaga será do segundo colocado. Embora o elenco estrelado da equipe de Belo Horizonte tenha erguido a Superliga em abril, o Minas teve atuações ruins no início da temporada.

Nem o entrosamento entre a levantadora Macris com as centrais Thaísa e Carol Gattaz tem aparecido em quadra.

Foi assim nas duas derrotas diante do rival Praia Clube no Campeonato Mineiro e na Supercopa. Em ambas as competições, disputadas na última semana, o time de Uberlândia saiu campeão. “Essa equipe tem trabalhado muito e temos muito a evoluir. Esse é só o início do trabalho. Foi um começo de temporada bom, mas temos que colocar o pé no chão e seguir trabalhando forte”, comentou Carol, central do Praia. Os dois representantes mineiros protagonizaram a final da Superliga na temporada 2020/2021.

Duelo mineiro à parte, o Brasília Vôlei comemora a oportunidade de contar com mais jogos na preparação para a Superliga. A equipe candanga mira, ao menos, repetir o feito da última temporada, quando terminou a fase classificatória na oitava colocação, avançando aos playoffs, e foi eliminado pelo Minas nas quartas.

“Vamos em busca dos playoffs. A expectativa é de uma grande participação, com brigas boas com times que são credenciados e de tradição no vôlei nacional, como Fluminense e Pinheiros”, projeta o técnico Rogério Portela.

A falta de um calendário local no Distrito Federal é um desafio antigo para a pré-temporada. “Neste ano, com a oportunidade de jogar o Mineiro e, agora, o Sul-Americano, poderemos chegar melhor no início da Superliga”, comemora Portela. Para a temporada 2021/2022, o clube não conseguiu segurar a oposta Ariane e a levantadora Ju Carrijo, destaques do último ano, mas manteve a base do elenco e se reforçou com a experiente levantadora e capitã Ana Cristina, a central argentina Mimi Sosa, que retornou ao time, e com a segunda líbero, Ju Paes.