Paradinhas

» Candangão

Brasília e Paranoá disputarão a elite do Candangão em 2022. Os dois times eliminaram, ontem, Brazlândia e Ceilandense nas semifinais, respectivamente, e estão de volta à primeira divisão da competição local.

» Ginástica

Um dia depois de Rebeca Andrade se garantir em três finais do Mundial de Ginástica Artística, no Japão, foi a vez de Caio Souza se classificar para as decisões da competição no individual geral e na barra fixa.

» Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo foi a estrela do Manchester United, ontem, na virada por 3 x 2 contra a Atalanta pela terceira rodada da fase de grupos da Champions. O português fez o terceiro gol depois de o time inglês estar perdendo por 2 x 0.

» Botafogo

O Botafogo caminhou mais um passo rumo à Série A ontem à noite na vitória por 3 x 0 sobre o Brusque, no estádio Nilton Santos, no Rio. Um gol de Marco Antônio e dois de Rafael Navarro deram o triunfo ao vice-líder da Série B.

» Copa Verde

O Brasiliense está nas quartas de final da Copa Verde. Ontem, o atual campeão da competição empatou por 0 x 0 no tempo normal, mas venceu por 7 x 6 nos pênaltis e enfrentará na próxima fase o Nova Mutum-MT.

» Mundial e Copa

A Fifa informou que o Mundial de Clubes será nos Emirados Árabes Unidos, em janeiro ou fevereiro de 2022. Finalistas da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo estarão lá. A entidade também agendou o sorteio dos grupos da Copa para 1º de abril.