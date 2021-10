Minas derrota Brasília

MN Maíra Nunes

A abertura do Sul-Americano de Clubes feminino de vôlei contou com presenças ilustres no ginásio do Sesi Taguatinga, ontem. O Minas foi ao jogo com as recém-medalhistas de prata dos Jogos Olímpicos de Tóquio Macris e Carol Gattaz, além da bicampeã olímpica Thaísa.

Mas foi o Brasília Vôlei que abriu a competição levantando o público, que marcou presença na arena candanga pela primeira vez desde o começo da pandemia de covid-19, ao vencer o primeiro set. Do lado de fora, o ex-líbero bicampeão olímpico Serginho acompanhou tudo, inclusive a virada da equipe de Belo Horizonte por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 22/25, 15/25 e 20/25.

O Brasília Vôlei encarou de igual para igual o atual campeão da Superliga e tricampeão sul-americano. O empate por 4 x 4 foi muito comemorado pela equipe da casa. Euforia que também tomou conta do elenco ao voltar a igualar o placar em 12 x 12. A tarefa não era fácil. E por mais que a incentivasse o time da capital, era impossível conter o carinho por Macris, ex-atleta do Brasília e atual levantadora do Minas.

A torcida comemorou o ponto de bloqueio da jogadora que defendeu o time candango por três temporadas (2016 a 2019) na primeira vez em que atuou na capital após ganhar medalha olímpica, colocando a equipe mineira na frente por 16 x 13. O Brasília só passou na frente aos 19 x 18, quando o técnico Rogério Portela pediu desafio e ganhou.

As brasilienses venceram o primeiro set por 25 x 23, com ponto da central Aline, que fez o público presente ir à loucura. O Minas não vem tendo vida fácil nesta pré-temporada. Chegou ao Sul-Americano com duas derrotas para o rival Praia Clube que custaram o título do Mineiro e da Supercopa na última semana.

A bobeira do time quando ninguém foi em uma bola defensável no meio da quadra, colocando o Brasília na frente por 5 x 4 no segundo set, foi uma mostra desse momento delicado. Mas o clube de Belo Horizonte reagiu e abriu 21 x 16. Depois, até tomou susto, deixando as donas da casa encostarem. Mas soube administrar a vantagem e fez 25 x 22.

No terceiro set, Macris voltou a encaixar as bolas rápidas com as centrais Thaísa e Gattaz, Minas venceu por 25 x 12 e virou a partida. Na parcial seguinte, fechou o confronto em 25 x 20.

O torneio continental realizado no DF será disputado todas as noites até segunda-feira, no Sesi Taguatinga, e também conta com a participação de Praia Clube, Club Olímpia do Uruguai, e San Martin da Bolívia.