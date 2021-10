Entorse afasta Gabigol do Fla-Flu de amanhã no Rio

CB Correio Braziliense



O Flamengo comemorou muito o empate por 2 x 2 conquistado nos acréscimos com o Athletico-PR, pelo duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil, em Curitiba, quarta-feira. Mas o time voltou com um grande problema na bagagem. O artilheiro Gabriel Barbosa sofreu entorse no tornozelo direito e pode ser desfalque nos próximos jogos. O clube confirmou a lesão, mas preferiu apenas informar o início do tratamento, sem estipular prazo de reabilitação.

Amanhã, o Flamengo faz o clássico com o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, e o centroavante está vetado. Para piorar, seu substituto, Pedro, ainda se ressente das dores no joelho após pancada no jogo diante do Juventude, há 10 dias. Renato Gaúcho não vinha contando com Bruno Henrique, De Arrascaeta e David Luiz, todos os três machucados.

“Após sofrer uma entorse no tornozelo direito no jogo de ontem (quarta-feira), o atleta Gabriel Barbosa iniciou tratamento no CT, nesta quinta-feira”, revelou o Flamengo, sem dar mais detalhes sobre o problema. A expectativa é de que o inchaço no local e as dores que o fizeram ser substituído diminuam. Renato nem pensa em ficar muito tempo sem Gabriel Barbosa com reta final de Copa do Brasil e decisão da Libertadores com o Palmeiras pela frente.