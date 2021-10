Xarás brilham em derrota do Brasília

MN Maíra Nunes

O segundo dia do Campeonato Sul-Americano de clubes feminino marcou, ontem, o encontro do maior destaque do Brasília Vôlei na última temporada com o agora ex-time na capital federal. Com a camisa do Praia Clube, a oposta Ariane Helena tinha do outro lado uma xará também canhota para assumir o lugar deixado por ela. A Arianne Tolentino, vinda do Fluminense e com experiência no exterior, ajudou a equipe a fazer um jogo empolgante, principalmente no terceiro set, mesmo diante da derrota para o atual campeão mineiro e da Supercopa por 3 sets a 0 (parciais 19/25, 18/35 e 32/34).

Ariane, de 25 anos, marcou 380 pontos na última Superliga com a camisa do Brasília, sendo a quinta maior pontuadora do time que caiu nas quartas de final para o Minas. A campanha a credenciou para ser contratada pelo clube mineiro, que foi vice-campeão nacional e volta como um dos candidatos ao título na temporada 2021/2022. Apesar disso, a novata do clube mineiro chega como reserva da dominicana Brayelin Martínez, que foi a terceira com mais pontos marcados na principal competição nacional da modalidade, com 403 pontos.

Pelo Sul-Americano de clubes, as duas Aris foram as maiores pontuadoras de seus times nos jogos de estreia, no dia anterior — o Brasília perdeu para o Minas e o Praia venceu o Olimpia. Pela segunda rodada, a Ariane, do Praia, assistiu ao novo time vencer sem dificuldades as duas primeiras parciais, por 19 x 25 e 18 x 25. Ela entrou em quadra apenas aos 22 minutos do segundo set, na inversão de 5 x 1 feita pelo técnico Paulo Coco. Diferentemente da ex-atleta do Brasília, a atual oposta da equipe candanga atuou a partida inteira, sendo decisiva no terceiro set, o melhor das donas da casa, que durou 44 minutos e foi encerrado apenas com o placar 34 x 32.

“A Ariane é mais nova, mas, quando eu crescer, quero ser igual a ela”, brincou Arianne Toledo, jogadora de 31 anos autora de 12 pontos pelo Brasília no jogo — Neneca foi a maior pontuadora do time da capital federal, com 15. “Meu total respeito à Ari, ela deixou um legado e uma responsabilidade muito legal. Tanto que ela está hoje em uma das melhores equipes do Brasil”, completou. A mais nova atleta do Praia Clube não ficou atrás nas trocas de carinho. “É a minha xará! Eu já conhecia a Ari, ela é irmã da Jordane, que é uma pessoa maravilhosa. Estou muito feliz por ela”.