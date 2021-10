Os influenciadores da dupla Fla-Flu

JM Júlia Mano*

Nelson Rodrigues escreveu um dia que o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. Em tempos pós-modernos, o “nada” pode ser considerado as redes sociais. É lá que os torcedores se concentram antes de clássicos como o de hoje, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A distância entre o público e o privado ficou pequena. Interagir com os ídolos tricolores e rubro-negros está mais fácil antes, durante e depois das partidas. É possível não somente consumir o conteúdo das contas deles, mas celebrá-los, mimá-los ou cornetá-los com curtidas, comentários, reposts, viralizações e mensagens diretas. Até mesmo quem era avesso à modinha aderiu recentemente. O técnico Renato Gaúcho inaugurou o perfil no Instagram, em setembro. O treinador Marcão ainda resiste.

O Correio levantou nas redes sociais dos elencos quem são os influenciadores digitais do Fluminense e do Flamengo. Quem lidera o ranking é a mais recente aquisição rubro-negra, David Luiz. O zagueiro ostenta um total de quase 30 milhões de seguidores em suas contas do Instagram e do Twitter, onde compartilha, principalmente, a rotina de preparação física. As redes foram decisivas para o camisa 23 trocar a Europa pelo Rio de Janeiro. A torcida fez um movimento e, mesmo a distância, o jogador pôde sentir o carinho dos torcedores.

Gabigol ocupa o segundo lugar da lista rubro-negra. O atacante soma 12 milhões de seguidores. O camisa 9 ainda se aventurou pelo TikTok, rede sensação do momento, que ganhou um alto número de usuários durante a pandemia de covid-19 e ameaça a hegemonia do Instagram. O top 3 de influencers do Flamengo é fechado com Filipe Luís. São sete milhões de contas que acompanham o lateral nas redes sociais.

No lado tricolor, a alcunha de ídolo do Fluminense dado a Fred é perceptível nas redes sociais. O atacante é o jogador do atual elenco com mais seguidores. Mais de quatro milhões que o acompanham no Instagram e no Twitter. Logo atrás vem Paulo Henrique Ganso. O meia soma quase três milhões de seguidores em suas redes sociais, mesmo sumido do Instagram desde junho e, do Twitter, desde 2020.

Cazares é mais ativo no Instagram e abandonou o Twitter em julho. Ele fecha o ranking de influencers do tricolor com 592 mil seguidores. Mesmo fora da lista, o Flu tem outro destaque na “rede social vizinha”. Luiz Henrique vem bombando no TikTok com vídeos dançando. O jogador tem quase oito mil seguidores e mais de 34 mil likes.

*Estagiárias sob a supervisão de Marcos Paulo Lima