Paradinhas

CB Correio Braziliense

» coritiba

O Coxa defende a liderança da Série B do Brasileiro hoje, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 32ª rodada. Líder, o Coritiba arrisca perder o primeiro lugar no caso de derrota porque o vice Botafogo também jogará hoje.

» BOTAFOGO

A ordem no Botafogo é vencer o Goiás na Serrinha, em Goiânia, às 21h30, e secar o Coritiba para terminar a noite na liderança da Série B. Segundo colocado com 55 pontos, o alvinegro tem dois atrás do Coritiba, líder com 57.

» libertadores

A Conmebol aumentou a carga de ingressos de Palmeiras e Flamengo para a decisão de 27 de novembro. Cada clube terá direito a 9.375 tíquetes, e não mais 5 mil cada. O Uruguai liberou 75% da capacidade do Centenário (45 mil lugares).

» HANDEBOL

MVP da final na conquista do Brasil no Mundial de Handebol de 2013, na Sérvia, Duda Amorim anunciou, ontem, aposentadoria. Escolhida melhor do mundo em em 2014, a jogadora usou as redes sociais para se despedir.

» SÃO SILVESTRE

A 96ª edição está confirmada para o fim do ano, com rigorosas medidas de segurança e sem o apoio do público nos 15 km do percurso pelas ruas de São Paulo. As inscrições estão abertas e somente atletas vacinados poderão participar.

» BOXE

Um dos maiores boxeadores brasileiros da história, Eder Jofre recebeu homenagem. Ele ganhou uma série inédita e exclusiva de medalhas produzidas pela Casa da Moeda para celebrar a conquista do tri mundial em 1960, 1963 e 1970.