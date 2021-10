Cerrado Basquete abre os trabalhos candangos na nova temporada do NBB

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Divulgação/LNB)

Está difícil figurar na elite dos esportes mais populares do país? O Distrito Federal mostra que não. Apesar de não contar com clubes de futebol masculino na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2005, a capital segue representada nas principais competições de outras modalidades coletivas. Entre elas, o Novo Basquete Brasil (NBB), principal torneio da modalidade no país.



No futebol feminino, Real Brasília e Cresspom representarão o DF na Série A1 do Brasileiro, enquanto o Minas Brasília jogará o acesso na Série A2. No salão, o Brasília Futsal carrega a bandeira candanga. Nas quadras, o Brasília Vôlei é a referência da cidade nas Superligas masculina e feminina. O basquete, carro-chefe da capital federal de 2007 a 2012, quando o quadrado conquistou quatro títulos em seis anos, também conta com duas equipes na briga do NBB: BRB Brasília e Cerrado.



Em quantidade, Brasília está bem nos torneio de ponta. No entanto, seja nas quadras ou nos gramados, as equipes candangas não conseguem elevar o nível de competitividade e brigar por títulos. O primeiro passo para o ponto de virada dessa história pode ser hoje, quando o Cerrado Basquete visita o São Paulo, às 20h, no Ginásio do Morumbi (SP), em sua estreia no NBB.



A missão do Verdão não será fácil. O tricolor é o atual campeão paulista e vice-nacional. O fator torcida também pode ser um trunfo da equipe do Morumbi. Porém, os candangos querem se aproveitar do recente tropeço paulista na partida de abertura do NBB, quando o tricolor foi derrotado pelo Flamengo, por 86 x 61, em reedição das finais da temporada passada.



Para a diretoria candanga, a estreia é importante para levantar o astral do grupo. “O São Paulo é um dos candidatos ao título, investiu muito e contratou grandes nomes do basquete. O favoritismo é deles no confronto. Isso nos motiva a querer surpreender”, declarou Felipe Bretas, diretor do Cerrado Basquete.



O Cerrado investiu na manutenção de algumas peças do elenco, como o armador Robsinho, os alas John Bomfim e Daniel Von Haydin, o pivô Serjão, além do ala/armador Paulo Lourenço. Entre as caras novas, destaque para o armador argentino Stefano Pierotti, os alas Rafa Moreira e Isaac Thorton. e o armador norte-americano Kenny Dawkins.



“Foi montada uma equipe competitiva e bem homogênea, mesclando experiência e juventude na medida certa. Estamos confiantes de que formamos uma equipe capaz de brigar no meio da tabela e por consequência a uma vaga nos playoffs”, projeta.



O Cerrado Basquete aposta na mescla entre jovens e experientes, veteranos e novatos, o Cerrado tentará superar a 14ª colocação da temporada passada a fim de resgatar os tempos de ouro do basquete candango. O Brasília Basquete estreia na sexta-feira, às 20h, também contra o São Paulo.



Programe-se



São Paulo x Cerrado Basquete

Horário: 20h

Transmissão: Canal do NBB (Youtube e Facebook)



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima