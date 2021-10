Cria do DF, Ângelo comemora primeiro ano como profissional: "Grato a Deus"

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Ivan Storti/Santos F.C.)

Cria de Samambaia e hoje Menino da Vila, o atacante santista, Ângelo, de apenas 16 anos, comemorou, na última segunda-feira (25/10), um ano como jogador profissional. O jovem fez uma postagem nas redes sociais e festejou a marca, garantindo ao torcedor alvinegro que seguirá trabalhando firme.



No Santos desde as divisões de base, Ângelo estreou profissionalmente com a camisa alvinegra em 25 de outubro de 2020, na derrota por 3 x 1, diante do Fluminense, pelo Brasileirão. Apesar do tropeço no Maracanã, o atacante tornou-se o jogador mais novo a atuar na elite nacional, na era dos pontos corridos. De quebra, o candango ainda despontou como o segundo atleta mais precoce a jogar pelo profissional do Peixe, superando ninguém menos que o Rei Pelé.



"Um ano desde a minha estreia como atleta profissional. Sou muito grato a Deus e ao Santos por poder viver esse sonho. Sei que ainda tenho muito a crescer e evoluir e prometo a todos que torcem por mim que esforço e entrega não vão faltar", escreveu o atacante, nas redes sociais.



Em um ano atuando pela equipe da Baixada Santista, Ângelo disputou 40 partidas (15 como titular) e marcou um gol. Gol esse, anotado na vitória por 3 x 1, diante do San Lorenzo, pela pré-Libertadores, que o garantiu o status de jogador mais jovem a balançar as redes da principal competição do continente sul-americano.



Recentemente, a joia alvinegra foi citada pelo jornal britânico The Guardian, como uma dos 60 jovens mais promissores do futebol mundial. O periódico chegou a comparar Ângelo com o atacante Rodrygo, ex-Santos, que hoje brilha no Real Madrid.



Apesar da comemoração, Ângelo e Santos têm motivos para preocupações. Hoje, o Peixe ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, abrindo a zona do rebaixamento. O próximo compromisso santista será na quarta-feira (27/10), às 19h, diante do embalado Fluminense, na Vila Belmiro. Para aliviar a tensão nos bastidores, só a vitória interessa aos comandados de Fábio Carille.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima