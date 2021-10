Cerrado Basquete supera o São Paulo na estreia na nova temporada do NBB

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O Cerrado Basquete estreou no NBB 2021/22 da melhor maneira possível. A equipe do Distrito Federal visitou o São Paulo no Ginásio do Morumbi e superou os paulistas por 78 x 76, em jogo equilibrado, decidido na prorrogação. Agora, o esquadrão verde retorna à capital federal e se inicia os trabalhos para o confronto diante do Pinheiros, às 20h30, no Ginásio da ASCEB, na Asa Sul.

Para uma partida de estreia, não faltou emoções no duelo entre paulistas e candangos. Jogando diante de sua torcida, o São Paulo tratou de tomar as primeiras iniciativas e conseguiu abrir cinco pontos de vantagem no placar. O Cerrado, porém, não desanimou e foi busar o empate, até conseguir virar e fechar o primeiro quarto com vitória por 22 x 20

A parcial seguinte seguiu com boas tramas ofensivas da equipe de Brasília. Logo no início do segundo quarto, o ala Isaac Thorntoon acertou um belo chute para três e elevou a moral do Cerrado. O São Paulo tentava acertar a marcação, mas sem sucesso. A equipe do DF terminou o primeiro tempo de jogo na vantagem por 42 x 37.

Na segunda metade da partida, o cenário mudou. O São Paulo voltou mais concentrado dos vestiários, acertou seu posicionamento defensivo e deu o start na reação. O experiente ala, Marquinhos, foi quem comandou o ímpeto tricolor no terceiro quarto, que com ótimas assistências, lances livres e arremessos, fechou a contagem em 56 x 54 para a equipe do Morumbi.

“Começamos um pouco apagados, mas isso é normal porque começamos tarde a temporada e fizemos apenas um amistoso. Mas começamos a gostar do jogo, encaixar a nossa defesa e isso foi muito bom”, disse o armador do Cerrado, Pierotti, na saída para o intervalo.



O que estava programado para ser os últimos 10 minutos de jogo, se tornou motivo de nervosismo e tensão para os torcedores das duas equipes. O São Paulo era melhor, porém o Cerrado soube suportar a pressão e conseguiu explorar muito bem os rebotes ofensivos através do pivô Ruan. O quarto final terminou empatado por 68 x 68 e a definição ficou para a prorrogação.

Já no tempo extra, a equipe da capital federal começou melhor e soube anular os pontos fortes do São Paulo. Em jogadas ofensivas, a grande referência do time de Brasília era o jovem pivô Ruan, incontestável no garrafão. Junto com o armador Pierotti, ele foi o responsável por decretar a vitória candanga no Morumbi por 78 x 76.

"Esperei muito tempo por esse momento, consegui atuar da melhor forma. Agradeço aos companheiros de equipe que acreditaram em mim. Dei o meu melhor em quadra e vou continuar assim até o final da temporada. É agradecer a Deus também por essa caminhada no Cerrado", declarou emocionado o pivô Ruan.

Ruan foi o grande destaque da partida no Ginásio do Morumbi. O jovem pivô de apenas 20 anos foi cestinha do Cerrado na partida, com 23 pontos e ainda terminou com oito rebotes, quase atingindo um duplo-duplo, quando o jogador consegue pelo menos dois dígitos em quesitos diferentes nas estatísticas.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima