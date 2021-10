Brasiliense encontra Nova Mutum pela terceira vez na temporada

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Eliseu Siqueira/Nova Mutum EC)

Vem aí mais um capítulo do duelo entre Brasiliense e Nova Mutum. Adversários na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, candangos e mato-grossenses se encontram pela terceira vez em 2021, nesta quinta-feira (28/10), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Verde. A partida acontece às 15h, no Estádio Defelê, na Vila Planalto, ainda com portões fechados, devido a uma punição imposta sobre o Jacaré.

Brasiliense e Nova Mutum vêm de confrontos equilibrados pela quarta divisão nacional. Em duas partidas, cada um dos times conquistou uma vitória, em duelos pela primeira fase da Série D. No primeiro embate entre as equipes, em 19 de junho, o Jacaré foi quem levou a melhor no Serejão. Com dois gols de Zé Love e um de Luquinhas, os candangos venceram por 3 x 1 e somaram três pontos importantes para a sequência na competição.

O segundo e mais recente confronto entre candangos e mato-grossenses aconteceu em 22 de agosto, quando o Nova Mutum venceu pelo placar mínimo de 1 x 0, com gol de Matheus Vieira. A partida também marcou a estreia do técnico Luan Carlos no comando do Brasiliense, após a saída de Vilson Tadei.

Portanto, para assumir a vantagem no retrospecto recente e sair na frente no confronto mata-mata, só a vitória interessa para ambas as equipes. O Brasiliense aposta na chegada de reforços, como o centroavante Marcão, ex-Criciúma, e o meia-atacante Aloísio, que estava no Americano-RJ.

Para o comandante do Brasiliense, apesar de encarar um adversário conhecido, o jogo deve se desenrolar de maneira diferente. "A partida desta quinta-feira é um pouco diferente em comparação aos jogos da Série D, pois, agora, é um novo torneio e um confronto eliminatório", lembrou. "É um momento diferente das duas equipes. Precisamos ter cuidado e inteligência para fazermos um bom jogo e abrir vantagem para o jogo da volta", frisou Luan Carlos.



Pouco mais de três meses após a estreia sob o comando amarelo, Luan Carlos analisou as mudanças no intervalo de tempo desde a última partida contra o Nova Mutum. "Desde o último confronto com o Nova Mutum, tentamos desenvolver ideias de jogo para o setor ofensivo, deixar a defesa mais coesa e buscar um equilíbrio para as vertentes do jogo. Estamos confiantes para esse jogo, mas todo cuidado é pouco", lembrou o treinador.

Tanto Brasiliense quanto Nova Mutum caíram no primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro e deram adeus ao sonho do acesso à terceira divisão nacional. Além da Copa Verde, os mato-grossenses disputam a Copa FMF, torneio estadual. Para o Jacaré, a única disputa restante é o torneio inter-regional, no qual briga pelo bicampeonato.

Programe-se

Brasiliense x Nova Mutum

Onde: Estádio Defelê - Vila Planalto

Quando: 15h

Vale o quê? Jogo de ida das oitavas de final da Copa Verde

Transmissão: Rádio e TV Brasiliense

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz