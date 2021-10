Brasília Vôlei inicia venda de ingressos para jogos da Superliga

VP VICTOR PARRINI*

As emoções da Superliga masculina e feminina irão desembarcar no Distrito Federal. Nesta quinta-feira (28/10), as meninas do Brasília Vôlei encaram o Maringá, às 17h, no Ginásio do SESI, em Taguatinga. Três dias depois, é a vez dos brasilienses medirem forças com o Funvic Natal, às 21h30. Os ingressos para os dois duelos foram colocados à venda.

O Brasília Vôlei divulgou que os valores para os dois confrontos serão os mesmos. Quem for ao Ginásio do SESI terá de desembolsar R$ 40,00 ou R$ 20,00 pela meia-entrada, através da doação de 1kg de alimento não-perecível. A venda dos ingressos acontece exclusivamente pela internet, pelo portal Ticket Fácil.

Conforme a diretriz da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), as partidas da Superliga feminina poderão receber até 20% da capacidade do ginásio, ou seja, cerca de 1.400 torcedores, no caso do SESI Taguatinga. Nos jogos do torneio masculino, as praças estão autorizadas a contar com 25% do público, equivalente a 1.750 espectadores no ginásio candango. Para entrar, os fãs deverão comprovar esquema de vacinação completo ou exame do tipo PCR negativo para covid-19.

Valores



Inteira: R$ 40

Meia-entrada: R$ 20

Anote na agenda

Quinta-feira (28/10)

Superliga Feminina - 1ª rodada

17h - Brasília Vôlei x Maringá

Clique aqui para garantir o ingresso

Domingo (31/10)

Superliga Masculina - 2ª rodada

21h30 - Brasília Vôlei x Funvic Natal

Clique aqui para garantir o ingresso

