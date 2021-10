Sem "brasileiros", Tite convoca para jogos contra Colômbia e Argentina

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a lista dos convocados para a Data Fifa de novembro. Estão na agenda do Brasil duelos com a Colômbia, em 11 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, e a Argentina, cinco dias depois, em San Juan, ambos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022.

A relação apresentada por Tite não tem jogadores em atividade no futebol brasileiro. A comissão técnica abriu mão de chamar nomes como Guilherme Arana (Atlético-MG), Weverton (Palmeiras), Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro (Flamengo) devido à reta final da temporada com as últimas rodadas do Brasileirão e as decisões da Copa do Brasil e da Libertadores.

Uma das novidades na lista é a volta do meia Philippe Coutinho do Barcelona. Recuperado de lesão, o jogador só havia disputado dois jogos no início das Eliminatórias. "Nós procuramos ter uma série de atletas. Fica prejudicada a convocação dos "atletas brasileiros". Qual a posição do Couto? Ele é um meia articulador. Everton Ribeiro, infelizmente não foi possível. Seria o jogador? Seria o jogador do Flamengo convocado. E aí nós temos outras opções. Um grande jogador retomando seu padrão, e é uma oportunidade de ele estar retomando naquela função", disse o treinador.

Convocados

» Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Gabriel Chapecó (Grêmio)

» Laterais

Danilo (Juventus)

Emerson (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

» Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

» Volantes

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gerson (Olympique de Marselha)

» Meias

Lucas Paquetá (Lyon)

Philippe Coutinho (Barcelona)

» Atacantes

Antony (Ajax)

Roberto Firmino (Liverpool)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Raphinha (Leeds United)

Neymar (PSG)

Gabriel Jesus (Manchester City)