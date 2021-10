Jorge Jesus reage aos gritos flamenguistas: "Minha mala está sempre feita"

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Carlos Costa/AFP)

Não há fronteiras e nem mesmo oceanos que separem o amor. Assim mostrou a torcida do Flamengo, na última quarta-feira (27/10), no jogo de eliminação diante do Athletico-PR, pela semifinal da Copa do Brasil. Em tom de protesto ao comandante Renato Gaúcho e saudosismo ao técnico Jorge Jesus, a nação rubro-negra fez ecoar os gritos de “Mister” no Maracanã. Durante entrevista coletiva, o dono da prancheta do Benfica comentou a manifestação dos flamenguistas.

“Se me pergunta se eu fico satisfeito de ver um clube me acarinhar, como sempre me acarinhou, só se eu fosse insensível. Como não sou, são imagens que me tocam”, deixou claro Jorge Jesus.



O técnico português disse, ainda, que tinha ciência de que a atitude da torcida flamenguista seria um dos tópicos da coletiva.



O “Mister” ressaltou não saber do futuro, porém, também não descartou um retorno à Gávea. “O meu contrato termina no final da temporada e a minha mala está sempre feita. Um treinador vive dos resultados, que definem as carreiras e os momentos. Portanto, não se pode ter um projeto definido”, frisou.



Líder do Campeonato Português, com 24 pontos, Jorge Jesus tem vínculo com a equipe benfiquista até junho de 2022. Segundo a imprensa portuguesa, o clube vai buscar a renovação com o técnico. No entanto, o treinador não deixa claro quais serão os próximos passos, após o encerramento do contrato.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima