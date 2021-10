Palmeiras informa datas para compra de ingressos da final da Libertadores

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: MARIANA GREIF/AFP)

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira (29/10), o seu plano de vendas dos ingressos para a final da Libertadores, contra o Flamengo, em 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O alviverde garantiu que os sócios Avanti terão a prioridade para exercer a compra para o setor destinado à sua torcida.



A comercialização começa nesta segunda-feira (1º/11), às 10h, e acontecerá através do resgate de um código de acesso, disponibilizado do portal de vendas oficial do clube. Com a chave gerada no portal palmeirense, os torcedores poderão acessar e confirmar a compra no sistema da Conmebol.

Segundo o clube alviverde, a liberação dos código obedecerá um critério específico de adimplência, rating e planos do Avanti. Será disponibilizado apenas uma chave por CPF. Em caso de resgate para dependentes, o sócio-torcedor deverá acessar a outra conta e realizar uma nova operação.

1º dia: 1º/11, às 10h.

Exclusivo para sócios adimplentes com no mínimo seis mensalidades consecutivas pagas (entre maio e outubro de 2021), seguindo regras de prioridade.



2º dia: 2/11, às 10h.

Exclusivo para sócios adimplentes em geral, seguindo regras de prioridade.



Resgate do código



O resgate do código será através do portal de vendas oficial do Palmeiras. O torcedor deve clicar no banner da final da Libertadores 2021 e seguir o processo. Após a geração da chave, os palmeirenses terão que entrar no site da Conmebol e efetuar a compra.

Após resgatado, o código ficará disponível até sábado (6/9), 23h59, prazo final para usá-lo no portal da Conmebol. A liberação perderá validade após a compra.



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz