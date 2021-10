Brasília Basquete perde para o São Paulo na estreia do NBB 21/22

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O Brasília Basquete começou a temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB) com um tropeço fora de casa. Na noite desta sexta-feira (29/10), o time candango foi até o Ginásio do Morumbi para enfrentar o São Paulo. O clube paulista, que vinha de derrotas para Flamengo e Cerrado no torneio nacional, se recuperou e, com boa atuação de Marquinhos, venceu por 85 a 66.

Durante boa parte do jogo na capital paulista, o Brasília Basquete se manteve mais próximo do marcador. Porém, no último quarto, o clube candangão sentiu a falta de ritmo e não conseguiu segurar o ataque do São Paulo. Os erros cometidos na primeira partida da temporada também foram primordiais para impedir um resultado melhor longe do Distrito Federal.

São Paulo e Brasília Basquete, pelo Novo Basquete Brasil (NBB) (foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo sai na frente

Dando uma prévia da grande noite que teria pela frente, Marquinhos marcou os primeiros pontos do São Paulo na partida. Fazendo bom uso dos erros cometidos pelo Brasília Basquete, o tricolor abriu 16 x 7 no marcador e forçou um pedido de tempo do técnico Ricardo Oliveira. A conversa com os atletas, porém, pouco modificou a postura. Ao fim dos primeiros 10 minutos, o placar apontava 24 a 16.

Na parcial seguinte, os candangos voltaram com a mão mais afiada e, logo de cara, diminuiu a margem construída pelo São Paulo para apenas um ponto. Os erros, porém, voltaram a impedir uma ultrapassagem no placar. Retomando o ritmo, na batuta de Shamell, os donos da casa voltaram a abrir vantagem e foram para os vestiários vencendo por 34 x 29.

Marquinhos comanda a vitória

No terceiro quarto, o Brasília conseguiu dificultar a vida do São Paulo por alguns minutos. Com trocação de bolas convertidas, a vantagem girava em, no máximo, quatro pontos. Porém, Marquinhos estava disposto a fazer a diferença para o time paulista. Bem em todos os fundamentos, o jogador liderou o ataque. No fim, Bruno Caboclo acertou uma boa de três e colocou 58 x 48 no placar.

Com uma bola de três para cada lado nos primeiros segundos, o equilíbrio ameaçou dar as caras no último quarto. Porém, Marquinhos encaixou uma série de bolas de três na partida e ajudou o time paulista a disputar no placar, que chegou a apontar 76 x 55. Cansado, o Brasília pouco fez para ameaçar a vitória dos donos da casa e não teve forças para reagir: 85 x 66.

Jogadores de São Paulo e Brasília Basquete disputam a bola no NBB 21/22 (foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Estreia no Nilson Nelson

Após a derrota fora de casa, o Brasília Basquete volta a atenção para os primeiros jogos como mandante no Novo Basquete Brasil (NBB). Na quinta-feira (4/11), o time da capital federal estreia o reformado Ginásio Nilson Nelson, no coração da cidade, contra o Pinheiros, às 20h15. No sábado (6/11), às 20h, o local recebe o duelo do clube candango contra o Bauru.