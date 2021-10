Candangão Feminino: Líderes agitam topo da tabela por vaga na decisão

JM Júlia Mano*

(crédito: Luã Tomasson/Minas Brasília)

O Candangão Feminino entrou na reta final. No último final de semana, o campeonato começou a fase de returno, que terá cinco rodadas para definir os finalistas da final marcada para dezembro. O líder, Real Brasília, e o Estrelinha/Arraias abrem a 2ª rodada da segunda fase, neste sábado (30). Na manhã de domingo (31), o Legião duela com a Aruc/Fúrias. O clássico Cresspom x Minas Brasília encerra a rodada.

Real Brasília x Estrelinha/Arraias

As Leoas do Planalto fazem uma campanha avassaladora no Candangão. Invicto e no topo da tabela com 18 pontos, o Real Brasília vai receber as Arraias em casa, neste sábado. A bola rola às 15h, no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (popularmente conhecido como Defelê).

O Estrelinha figura na 5ª posição da tabela com três pontos. O time venceu apenas uma partida até o momento no Candangão e segue na disputa com o Legião e Aruc/Fúrias pelo acesso à série A3 do Brasileirão Feminino.

Na segunda rodada do primeiro turno, o Real Brasília aplicou uma impiedosa goleada de 11 x 0 nas Arraias. A atual artilheira do campeonato, Geovana Alves, e Daniela Silva fizeram hat-trick na ocasião.

Transmissão: TV Real (YouTube)



Legião x Aruc/Fúrias

O Clube da Assefe, casa do Legião, recebe o duelo dos times que brigam pela vaga de acesso ao Brasileirão Feminino A3. A partida está marcada para o domingo (31), às 10h.

O Legião está na 4ª posição da tabela com seis pontos. Com isso, vai ficando com a vaga para a terceira divisão do campeonato nacional, em 2022. O Aruc/Fúrias é o lanterna, como ainda não venceu, até o momento não pontuou. Os times se encontraram na segunda rodada. Na ocasião, o Legião venceu por 2 x 0 com gols de Milene Neres e Erika Cordeiro.

Sem transmissão

Minas Brasília x Cresspom

A partida dos tradicionais clubes candangos fecha a rodada. A bola rola às 10h30, no domingo, no Estádio Defelê. As Tigresas do Cerrado estão na cola do líder, com 15 pontos, e seguem vivas na busca pelo octacampeonato. As Minas vem logo atrás da tabela e fizeram 12 pontos.

O Minas Brasília sofreu duas derrotas. A primeira foi na segunda rodada, ocasião em que o Cresspom emplacou uma goleada de 4 x 1 no time verde-azul. A segunda foi para o Real Brasília. As Tigresas do Cerrado também foram superadas pelas Leoas do Planalto.

Transmissão: TV Cresspom (YouTube)

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima