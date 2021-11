Cerrado joga em busca da trinca de vitórias

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Campina @galeranafoto)

Quase que simultaneamente ao Brasília e a poucos quilômetros de distância, o outro representante da capital federal no Novo Basquete Brasil (NBB) cumprirá seu terceiro compromisso na temporada 2021/2022 da competição nacional e quer aproveitar a sequência de partidas como mandante para se consolidar nas primeiras posições da classificação. Às 20h30, o Cerrado recebe os paulistas do Bauru, no Ginásio da Asceb, na 904 sul. Vindo de duas vitórias contra São Paulo e Pinheiros, o time verde defende os 100% de aproveitamento no torneio.

Contra o Pinheiros, o Cerrado atuou pela primeira vez no NBB diante da torcida e colheu bons frutos. Com o incentivo das arquibancadas, o time verde se beneficiou de uma boa atuação coletiva para fazer valer o mando de quadra. "Nosso grupo é isso. Temos momentos de cada um e a gente respeita isso. Procuramos sempre quem está bem na partida. O caminho é esse", analisou Rafa Moreira. O pivô foi o cestinha da partida do clube candango contra os paulistas, com 18 pontos.

Mais uma vez, o clube verde abrirá as arquibancadas para receber os seus torcedores no NBB. Para o compromisso contra o Bauru, a diretoria do Cerrado Basquete manteve a promoção aplicada no primeiro jogo em casa para atrair o máximo de apoio possível. Os 506 ingressos disponíveis para a partida (correspondentes a 50% da capacidade da Asceb) serão vendidos na bilheteria do ginásio da 904 sul, a partir das 18h30, ao preço único de R$ 20. O duelo não tem previsão de transmissão. (DQ)