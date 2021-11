Brasiliense perde gols e é eliminado nos pênaltis

VP VICTOR PARRINI*

O sonho amarelo de conquistar o bicampeonato da Copa Verde ficou pelo caminho. Ontem, o Brasiliense foi até o Estádio Valdir Doilho Wons para enfrentar o Nova Mutum e viu a classificação às semifinais do torneio escapar nos últimos minutos de jogo. Pela vitória por 1 x 0 na ida, o Jacaré jogou pelo empate. Porém, viu Juninho sair do banco e marcar o único gol da partida, que levou a decisão para os pênaltis. Na marca da cal, apesar de mais uma boa atuação de Edmar Sucuri, os candangos foram derrotados, por 3 x 2, e se despediram da competição.

Os primeiros 45 minutos foram de amplo domínio candango, com boas oportunidades de gol. A primeira saiu dos pés de Kesley, que recebeu lançamento, invadiu a área e tentou driblar o goleiro adversário. Depois, Goduxo e Marcão arriscaram finalizações rasteiras. E no fim do primeiro tempo, Bernardo levou perigo em bola parada que passou rente à trave mato-grossense. A ineficiência amarela custaria caro no decorrer do jogo.

O segundo tempo começou de forma mais equilibrada. O Nova Mutum voltou dos vestiários com a marcação acertada e decidido a pressionar o Brasiliense. Destaque para as oportunidades desperdiçadas por Higor e Hugo. Mesmo assim, os mato-grossenses não desanimaram e buscaram forças nos últimos minutos para marcar o gol. Juninho, que havia acabado de entrar, recebeu passe na área e chutou firme, sem chances para o goleiro Sucuri. A bola na rede levou a decisão para as cobranças de pênalti.

Na marca da cal, a estrela do camisa um do Jacaré brilhou novamente. Porém, a atuação individual do goleiro não foi suficiente para evitar a derrota. O arqueiro pegou dois pênaltis em sequência, batidos por Leo e Romário. Mas, com o pé descalibrado, o Brasiliense viu Victor Rangel, Jorge Henrique, Jefferson Maranhão e Balotelli desperdiçarem. Os únicos a balançar as redes foram Aloísio e Marcão. Em contrapartida, Jô, Wandinho e Gabriel converteram para o Azulão e carimbaram o passaporte mato-grossense às semifinais da Copa Verde.

