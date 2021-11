CBV avalia regulamento do vôlei de praia: "Dar mais segurança aos atletas"

VP VICTOR PARRINI*

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia está na reta final da temporada, mas a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) não esperou o encerramento da competição para avaliar as mudanças no regulamento para 2021 e dar início ao planejamento para as disputas no próximo ano.



Ao fim de cada torneio, a entidade máxima do vôlei brasileiro realiza, junto à Comissão de Atletas, um balanço do que foi o ano do vôlei de praia. Na reunião, são discutidas as mudanças no regulamento, formato de competições, planos para a temporada seguinte e demais questões técnicas.



Fora das areias, a preocupação da Confederação passa pelo bem-estar de cada atleta. A entidade garantiu que o afastamento de atletas-mães das quadras, por gravidez, doenças de difícil cura e lesões, estão entre as principais preocupações.

Para a temporada 2021, algumas mudanças entraram em vigor, como a que ampliou o prazo de carência de pontos para as mães competidoras. O período, antes de um ano, agora mantém por dois anos, a pontuação no momento da gravidez.



Em setembro, Maria Elisa Antonelli, parceira de Talita nos Jogos Olímpicos Londres-2012, desabafou nas redes sociais, pedindo uma revisão no regulamento e atenção maior às atletas que decidiram engravidar. "Você faz excelentes resultados ao longo da sua vida, passa 15 anos entre as melhores do mundo, engravida entre as 10 primeiras atletas rankeadas do mundo e um regulamento pode te inibir a querer desenvolver o papel mais lindo e poderoso que existe, que é gerar uma vida", escreveu.

O prolongamento do período de carência de dois anos para atletas que se afastem das disputas para o tratamento de doenças de difícil cura, também está em pauta. O prazo pode ser ampliado e incluir novas doenças no quadro, que conta atualmente com câncer e AVC.

“O objetivo é dar ainda mais segurança aos atletas, com um regulamento que hoje já é mais inclusivo até que o da Federação Internacional de Voleibol”, destacou a CBV.



A CBV informou através de comunicado, que novos ajustes serão discutidos, passando por nova revisão, com a participação de um médico consultor da CBV e do Conselho de Atletas.



Circuito de Vôlei de Praia 2021



A quarta e penúltima etapa da principal competição do vôlei de praia nacional começou na na última quarta-feira (3/11), em Itapema (SC). Na abertura da fase que vai até o domingo (7/11), oito duplas femininas garantiram a vaga no torneio principal, e oito pares masculinos avançaram para o qualifying.



As disputas pelo qualificação, fase de grupos e repescagem das chaves seguem nesta quinta-feira (4/11) para as duplas masculinas e femininas. A tabela completa você encontra no portal da CBV.



