Copa do Brasil: Athletico-PR decidirá em casa o título contra o Atlético-MG

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Pedro Souza/Atlético-MG)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os mandos de campo para os dois jogos da final da Copa do Brasil, entre Athletico-PR e Atlético-MG. O sorteio aconteceu na tarde desta quinta-feira (4/11), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e ficou determinado que o Furacão decidirá o título em casa, na Arena da Baixada, em Curitiba. Por outro lado, o Galo abre a disputa diante do seu torcedor, no Mineirão, em Belo Horizonte.



As partidas de ida e volta estão agendadas para a mesma semana. Encerrando o calendário do futebol nacional, a história da final da Copa do Brasil começara a ser escrita no domingo (12/12), enquanto o segundo e decisivo jogo está marcado para a quarta-feira (15/12).



Por chegar à finalíssima, os dois finalistas já embolsaram R$ 23 milhões em premiações. E, além do troféu, o grande campeão colocará nos cofres R$ 56 milhões.



A caminhada paranaense até a final começou na terceira fase, quando o Furacão eliminou o Avaí. Na sequência, os rubro-negros passaram por Atlético-GO, Santos e, recentemente, pelo atual bicampeão nacional, Flamengo. Vale destacar, o Athletico-PR pode ser campeão invicto.



Líder isolado no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG desembarca na final para faturar mais um título. Hulk e companhia passaram por Remo, Bahia, Fluminense e Fortaleza. Os comandados de Cuca chegam à decisão com apenas uma derrota, por 2 x 1 para o tricolor baiano.



Programe-se



Copa do Brasil - Final

Domingo (12/12) - Atlético-MG x Athletico-PR (Mineirão, Belo Horizonte)

Quarta-feira (15/12) - Athletico-PR x Atlético-MG (Arena da Baixada, Curitiba)



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz