Brasília Vôlei vai em busca da primeira vitória na Superliga Masculina

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O Brasília Vôlei volta às quadras da Superliga Masculina neste sábado (6/11). O compromisso da vez será diante do Goiás, às 17h, no Ginásio Serrinha, na capital goiana. A partida no estado vizinho pode servir como ponto de recuperação para a equipe candanga, que estreou com derrota por 3 sets a 1 para o Funvic Natal, em jogo válido pela segunda rodada.



Apesar do tropeço em casa no último final de semana, o time da capital federal não tem motivos para baixar a cabeça. Mesmo sem comemorar a vitória, a estreia brasiliense agradou. O time mostrou qualidade e competitividade na maior parte do jogo diante do esquadrão potiguar.



"Fizemos uma campanha muito boa na Superliga B e nosso grupo está extremamente forte e unido. Mantivemos uma boa base e trouxemos reforços. Acredito que temos tudo para brigar pelo playoff nessa temporada", disse o central Diego Augusto.

Agora, contra a equipe goiana, além de jogar bem, o objetivo é conquistar o primeiro triunfo na nova temporada da Superliga. Encarar o Goiás não promete ser tarefa fácil, porém, os candangos podem se aproveitar das cicatrizes esmeraldinas. O time vizinho ao DF vem de duas derrotas consecutivas para Montes Claros e Apan/Eleva, ambas por 3 sets a 0.

O Brasília está com um jogo a menos em relação aos demais adversários da competição. Isso porque o jogo de estreia diante do Montes Claros, marcado para 23 de outubro, no Ginásio Tancredo Neves, teve que ser adiado, devido às fortes chuvas que danificaram a arena.

Programe-se



Goiás x Brasília Vôlei

Onde: Ginásio Serrinha (Goiânia, GO)

Hora: 17h

Transmissão: Canal Vôlei Brasil

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz