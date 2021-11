De olho na segunda vitória seguida, Brasília Vôlei vai ao Rio

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

As meninas do Brasília Vôlei desembarcam no Rio de Janeiro na tentativa de emplacar a segunda vitória consecutiva na Superliga Feminina. Nesta sexta-feira (4/11), às 19h, o esquadrão do Distrito Federal visita o Fluminense, na arena da equipe tricolor, na capital carioca.



As duas equipes se encontram em momentos distintos na competição. Enquanto o Fluminense estreou com derrota pro 3 sets a 2 para o Osasco São Cristóvão, a equipe da capital federal venceu de virada o Unilife-Maringá por 3 a 2, diante do torcedor candango, no SESI Taguatinga.



A primeira exibição brasiliense empolgou o torcedor. Apesar do susto de ter saído atrás no primeiro set, a equipe se organizou, buscou o empate e teve forças para confirmar a vitória no tie-break. O destaque do Brasília foi a central Edna que, com uma atuação segura, garantiu o prêmio Viva Vôlei, de melhor jogadora em quadra.

"O grupo está comprometido e todas estão em um nível muito bom. Esperamos uma Superliga equilibrada e lutaremos pela melhor colocação", garantiu a oposta Arianne Tolentino.

Além de conquistar mais uma vitória, o time candango quer repetir a atuação convincente, agora, fora de casa. Outro objetivo do Brasília é evitar tomar os sustos da partida de estreia e, de preferência, sem set-desempate.

Programe-se



Fluminense x Brasília Vôlei

Onde: Fluminense F.C.

Hora: 19h

Transmissão: Canal Vôlei Brasil

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz