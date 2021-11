Vinícius Jr. retorna à Seleção Brasileira após lesão de Roberto Firmino

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Destaque do Real Madrid, Vinícius Jr. está de volta à Seleção Brasileira. A convocação para os confrontos diante de Colômbia e Argentina veio na manhã desta sexta-feira (5/11), após confirmação do corte de Roberto Firmino, por lesão muscular. O departamento médico do Liverpool avaliou e comunicou que o camisa 9 não teria condições de treino e de jogo.



A convocação de Vini Jr. para a Seleção foi motivo de comemoração para os torcedores brasileiros. Em ascensão no futebol europeu, a ausência dele foi sentida na lista original e muito comentada nas redes sociais. Ciente disso, o técnico Tite comentou a escolha.

“Vinícius Junior é um grande jogador, com potencial de crescimento impressionante, em um grande momento no clube, que concorre naqueles atletas, digamos assim, atacantes agressivos. Agudo, o ponta que vai para dentro”, avaliou. “O desempenho e a oportunidade que Raphinha e Antony tiveram, foi um momento importante para a convocação, com todo o respeito nessa concorrência leal que a gente procura”, justificou.



Vini Jr. está convocado para os próximos jogos das Eliminatórias. Atacante vai substituir Firmino, desconvocado por lesão. Seja bem-vindo! ?????????



Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/sJKS2Grcln — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 5, 2021

Na última quarta-feira (3/11), após mais uma excelente atuação com a camisa do Real Madrid, com duas assistências para Benzema, na vitória por 2 x 1 sobre o Shakhtar Donetsk, o atacante chegou a comentar que precisaria trabalhar ainda mais para voltar a vestir a amarelinha.



Eleito melhor jogador do clube merengue em outubro, Vini Jr. chega para disputar a posição com outros grandes concorrentes: Raphinha e Antony. Mas o ex-Flamengo mostra que não sai atrás na briga. Na atual temporada, em 15 partidas pelo Real Madrid, o jogador de 21 anos marcou nove gols e ainda serviu os companheiros com cinco assistências.



Líder absoluto das eliminatórias, com 10 vitórias em 11 jogos, o Brasil volta a campo na próxima quinta-feira (11/11), quando recebe a Colômbia, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Cinco dias depois, às 20h30, o esquadrão verde-amarelo vai até San Juan encarar a Argentina de Lionel Messi.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima