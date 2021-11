Times e personalidades do esporte lamentam a morte da cantora Marília Mendonça

VP VICTOR PARRINI*

A notícia da morte da cantora Marília Mendonça também impactou o mundo do esporte. Nesta sexta-feira (5/11), após a confirmação de que artista goiana estava no avião que caiu na região de Piedade de Caratinga (MG), times do futebol brasileiro e personalidades do esporte manifestaram-se nas redes sociais, lamentando a perda precoce do ícone sertanejo.

Time do coração de Marília Mendonça, o Flamengo desejou força aos familiares da cantora e dos demais envolvidos no acidente aéreo.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz, Marília. ????#CRF — Flamengo (@Flamengo) November 5, 2021

Fã de Marília Mendonça, o craque Neymar disse estar incrédulo com a notícia do falecimento da cantora. O atacante do Everton e da Seleção Brasileira, Richarlison compartilhou uma publicação da morte de Marília.

Me recuso acreditar, me recuso ???? — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

É difícil de acreditar! Que tristeza... Vai com Deus, @MariliaMReal! ???????????????????? pic.twitter.com/lw7mcxbop7 — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 5, 2021



Os quatro grandes de São Paulo também lamentaram profundamente o falecimento precoce da artista de 26 anos.

Com imensa tristeza recebemos a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça e outros 4 ocupantes da aeronave, em Caratinga.



Desejamos força aos fãs, amigos e familiares. ???? pic.twitter.com/qZwttBQOIt — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 5, 2021

É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Marília Mendonça e mais quatro pessoas em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Lamentamos profundamente e prestamos nossas condolências aos amigos, familiares e fãs da cantora sertaneja. pic.twitter.com/HoeSYEZbsY — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 5, 2021

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs da artista, que conquistou o Brasil e merecia todo o amor e sucesso que ganhou durante a sua carreira.



Descanse em paz, Rainha. Obrigado por tudo! ???? pic.twitter.com/oaKsg8nhbV — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 5, 2021





Hoje, o Brasil se despede de Marília Mendonça, uma das cantoras mais talentosas do país e dona de uma voz inesquecível.



O Sport Club Corinthians Paulista se solidariza com todos os fãs, familiares, amigos e admiradores da cantora. ???? pic.twitter.com/96fx2Fjwto — Corinthians (@Corinthians) November 5, 2021

O Internacional citou trecho de uma cancão de Marília e disse que o legado da artista será eterno.

???? "Ei, saudade, precisamos conversar..." ????



Hoje perdemos uma gigante da música brasileira, mas seu legado será eterno. Toda força para familiares, amigos e fãs da inesquecível @MariliaMReal. ???? pic.twitter.com/GFKtxcSG1f — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 5, 2021

Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês. — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 5, 2021

O Ceará SC deseja força para todos os familiares, amigos e fãs da cantora Marília Mendonça. Desejamos conforto também para todos os familiares e amigos de todas as vítimas do acidente. Marília tinha carinho especial pelo nosso estado e os cearenses por ela. Descanse em paz. ???? pic.twitter.com/H6C4glXXft — Ceará Sporting Club #NuncaAbandonar (@CearaSC) November 5, 2021