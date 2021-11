Brasiliense anuncia saída do técnico Luan Carlos: "Comum acordo"

VP VICTOR PARRINI*

Luan Carlos Neto não é mais treinador do Brasiliense. A decisão foi confirmada pela diretoria amarela na tarde deste domingo (7/11). Segundo o clube candango, o desligamento do técnico foi acertado em comum acordo. O auxiliar técnico Wellington David também deixa o Jacaré.



O jovem treinador de 29 anos desembarcou no Distrito Federal em agosto de 2021 para substituir o experiente comandante Vilson Tadei. De lá para cá, Luan Carlos esteve à frente do Jacaré em nove oportunidades. Nesse interím, foram apenas duas vitórias, quatro empates e três derrotas, resultando em um aproveitamento de apenas 37,03% dos pontos.



Na Série D do Campeonato Brasileiro, principal competição para o Jacaré, a equipe mostrou muitas dificuldades e um futebol engessado. Tido como um dos principais elencos da competição, o Brasiliense garantiu, com a última vaga do grupo, a classificação ao mata-mata do torneio nacional. E com a eliminação para a Ferroviária, o sonho do acesso foi, mais uma vez, adiado e ligou o alerta no clube.



Na Copa Verde, Luan comandou o time quatro vezes, com apenas uma vitória e um gol marcado. A caminhada até as quartas de final foi de forma atabalhoada, com duas classificações nas penalidades, sobre Rio Branco-ES e Cuiabá. Diante do nova Mutum, no jogo de ida, vitória por 1 x 0 no Defelê. Na volta, derrota por 1 x 0 no tempo normal e eliminação nos pênaltis para os mato-grossenses.



Quem assume?



Em nota, o Brasiliense informou que está no mercado em busca de um nome novo para o comando técnico da equipe. Sem a definição de quem assumirá a prancheta amarela e calendário oficial para 2021, a diretoria liberou parte dos atletas para férias até o 29 de novembro.

As exceções são os zagueiros Keynan e Liel; o lateral Diogo; os volantes Ferrugem e Aldo; e os atacante Tobinha e Daniel Alagoano, que seguem em recuperação de lesão. Os volantes Dudu e João Torres; o meia Samuel e o atacante Joellison, fazem trabalhos de aprimoramento.

