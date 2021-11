Gabriel Magalhães substitui Lucas Veríssimo na zaga da Seleção Brasileira

VP VICTOR PARRINI*

A Seleção Brasileira conta com mais uma atualização na lista para os duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O nome da vez na equipe de Tite é o do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, que chega para substituir Lucas Veríssimo, após constatação de lesão grave no joelho esquerdo.



O corte de Veríssimo foi anunciado no início da tarde desta segunda-feira (8/11), após a equipe médica do Benfica confirmar o grau da lesão e que o defensor será submetido à cirurgia. O ex-Santos teve de ser substituído ainda no primeiro tempo da goleada benfiquista por 6 x 1, frente ao Braga, pelo Campeonato Português.



Sem tempo a perder, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convocou o jovem Gabriel Magalhães para o lugar de Lucas Veríssimo. Será a primeira vez que o defensor de apenas 23 anos estará à disposição da Seleção principal. Antes, Magalhães havia sido convocado para os Jogos Olímpicos Tóquio-2020, mas, por lesão durante treinamento, foi cortado.



Gabriel Magalhães chega para reforçar a zaga que já conta com Marquinhos, Éder Militão e Thiago Silva.

Novo nome na lista: Gabriel Magalhães! ????????????



Com a confirmação da lesão de Lucas Veríssimo, o zagueiro do @Arsenal foi convocado para os próximos compromissos pelas #Eliminatórias.



O corte de Lucas Veríssimo foi o segundo na lista original de Tite para os dois compromissos pelas Eliminatórias. Na última sexta-feira (5/11), a CBF havia informado a saída de Firmino, também lesionado, para a entrada da sensação do Real Madrid na temporada, Vinícius Júnior.

Invicta nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira volta a campo na quinta-feira (11/1), quando recebe a Colômbia, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.



A comissão técnica canarinho e 13 dos 23 jogadores já desembarcaram na capital paulista para o início da preparação para o confronto diante dos colombianos. Neymar, Ederson, Gabriel Chapecó, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Danilo, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus e Vini Jr. se apresentaram ao comandante Tite.



Programe-se



Brasil x Colômbia

Onde: Neo Química Arena (SP)

Quando: Quinta-feira (11/11), às 21h30

Onde assistir: TV Globo e SporTV

