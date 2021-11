Coutinho avalia críticas em retorno à Seleção: "Fiquei surpreso"

VP VICTOR PARRINI*

O meio-campista Philippe Coutinho está de volta à Seleção, mas sob muitos protestos. Em baixa na Europa, a convocação do camisa 14 não agradou grande parte dos torcedores brasileiros, que criticaram o técnico Tite pela decisão. Figurinha carimbada na amarelinha anteriormente, o ex-Vasco confessou ter ficado surpreso com as críticas de seu retorno ao esquadrão canarinho.



“Fiquei meio surpreso quando cheguei em casa e vi algumas notícias. Na minha vida nunca faltei com profissionalismo. Sempre respeitei a todos, com todo mundo que trabalhei. Mas tudo bem, respeito a opinião de vocês jornalistas. Falando sobre a convocação, estou muito feliz, tenho muita vontade de estar de volta. Venho com a cabeça no trabalho, focado no trabalho, para poder conquistar as coisas mediante ao trabalho, nesses dez dias que tenho aqui”, disse.



Sem vestir a amarelinha desde outubro de 2020, Coutinho não escondeu a alegria pela nova chance recebida. “É como se fosse a primeira vez, é assim que encaro toda vez que estou na Seleção. É uma honra vestir essa camisa”, declarou.



Ganhando ritmo após recuperação de lesão grave no joelho direito, o meio-campista avaliou seu aspecto físico e garantiu que não há com o que se preocupar. “Me sinto muito bem. Óbvio que ficar nove meses parado não é fácil, vir de três cirurgias seguidas no mesmo joelho, mas desde que voltei não sinto nenhuma dor, nenhum incômodo. Estou feliz em estar de volta”, compartilhou.



Veja outros tópicos da entrevista coletiva de Philippe Coutinho:



Situação do Vasco



“É um momento difícil. Eu, como torcedor, acompanho de longe. Sempre quero o melhor para o Vasco, tenho um carinho e uma gratidão enorme pelo clube. Vivi muitos anos lá. Espero um dia voltar. Queríamos que tivesse vencido o jogo, que houvesse mais chance para subir, mas fico de longe torcendo, querendo o melhor para esse clube”.



Xavi novo técnico do Barcelona



“Xavi foi um grande jogador, um grande ídolo no futebol. E agora está de volta a casa, ao Barcelona. Espero que ele possa ter muito sucesso junto com o grupo que nós temos. Fui pego de surpresa, não sabia. Pude conversar uma vez com ele quando tive uma visita a alguns médicos do Catar, sei do grande cara que ele é, com certeza vai fazer um grande trabalho no Barcelona”.



Briga por posição com Paquetá



“É um grande jogador. É bom para a Seleção ter grandes jogadores. Venho aqui na base do trabalho, quero poder trabalhar nesses 10 dias, dar o meu máximo. Aqui na seleção sempre foi assim: aquele que estiver em melhores condições, em melhor momento, é quem joga, que merece jogar. Venho aqui trabalhar forte e buscar o meu espaço”.



Receita para voltar a ser o “Coutinho de sempre”



“Trabalho é o principal. É a tecla que sempre bato. Batalhei bastante para vir aqui e ser convocado pela primeira vez. Batalhei bastante para me manter aqui. E batalhei muito para depois de três cirurgias poder voltar. É o trabalho, a dedicação, é o que me proponho aqui. Não tive uma sequência de cinco ou seis jogos jogando, mas é o trabalho que vai fazer as pessoas me olharem com outros olhos”.



Como Coutinho jogará na Seleção?

"Falar de posição é com o comandante. Estou muito feliz de poder voltar a estar com a seleção, depois de um período grande. Sempre pensei em voltar a vestir essa camisa, então aproveito para agradecer ao Tite e à todo o estafe. Sobre posições, não fizemos nem o primeiro treino. Vamos conversar, e a comissão vai colocar a ideia para o próximo jogo, contra a Colômbia. Mediante isso é buscar o melhor para a seleção".

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima