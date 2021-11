STJD multa Flamengo em R$ 50 mil por manifestações homofóbicas da torcida

VP VICTOR PARRINI*

O Flamengo foi multado em R$ 50 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após cantos homofóbicos da torcida rubro-negra, na partida contra o Grêmio, em 15 de setembro, no Maracanã. O duelo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil foi o primeiro com torcida no estádio carioca. A decisão veio através de julgamento realizado nesta segunda-feira (8/11).



Além do clube da Gávea, o quarteto de arbitragem escalado para o jogo, o inspetor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o delegado da partida foram denunciados por não terem relatado o ocorrido na súmula de jogo. Contudo, eles foram absolvidos.



A manifestação ofensiva da torcida flamenguista foi denunciada em 27 de setembro, pelo Coletivo de Torcidas Canarinho LGBTQ. A “Notícia de Infração” apresentada, divulgou imagens das arquibancadas do Maracanã, onde rubro-negros entoam gritos homofóbicos.



A infração foi enquadrada no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), previsto com perda de mando de campo e pagamento de multa de até R$ 100 mil. Para reforçar a importância do respeito no futebol, a procuradoria do STJD lembrou que, em 2014, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil daquele ano, após a torcida gaúcha chamar de "macaco" o então goleiro do Santos, Aranha.



