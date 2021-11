Diante do torcedor, Brasília Vôlei encara o Sesc-Flamengo

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O ritmo alucinante da Superliga Feminina de Vôlei promete agitar o Distrito Federal novamente. Nesta terça-feira (9/11), o Brasília volta à quadra e recebe o Sesc-Flamengo, às 18h30, no Ginásio Sesi Taguatinga, em partida válida pela 3ª rodada do torneio. O duelo terá transmissão do SporTV 2.



A equipe candanga chega confiante para mais um confronto diante de uma equipe carioca. Na última sexta-feira, as meninas do DF foram até as Laranjeiras encarar o Fluminense, mas foram superadas no tie-break. Mesmo assim, mostraram bom poderio ofensivo e dificultaram a vida do tricolor.



No reencontro com o torcedor candango, o time quer repetir a dose da estreia, quando venceu o Maringá, de virada, por 3 sets 2.

Encarar o SESC-Flamengo não promete ser a mais simples das tarefas para o time do Distrito Federal. Porém, o momento da equipe adversária pode servir como arma para as candangas. Em dois jogos, as cariocas somam duas derrotas para Sesi Bauru e Osasco.

"É um grande confronto contra uma grande equipe. Sabemos das qualidades da Sesc-Flamengo, mas estamos preparados. Estudamos muito o adversário e vamos procurar neutralizar ao máximo tanto o sistema ofensivo quanto o defensivo. Jogamos em casa, onde nos sentimos bem e nossa intenção é fazer um grande espetáculo para o público", disse o técnico Rogério Portela.

O Brasília poderá contar com o apoio de 20% da capacidade do Ginásio do Sesi, cerca de 1400 espectadores. A meia-entrada custa R$ 20.



Programe-se

Brasília Vôlei x Sesc-Flamengo

Onde: Ginásio do Sesi Taguatinga

Hora: 18h30

Transmissão: SporTV 2

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasi?lia Vo?lei (@brasiliavolei)